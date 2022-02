Milan, Rebic e Ibra out: l’annuncio di Pioli in conferenza

Le dichiarazioni dell’allenatore rossonero nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan.

Riparte il campionato dopo la sosta e il calendario presenta al Milan subito un impegno molto importante, contro l’Inter di Simone Inzaghi. Un autentico duello scudetto quelle che vede di fronte i due club milanesi alla 24sima giornata di campionato.

I rossoneri sono a quattro punti dall’Inter capolista, anche se con una gara in più. Un successo però proietterebbe il Diavolo vicinissimo alla vetta e darebbe quella dose di entusiasmo necessaria per crederci fino in fondo. Milan che come al solito deve fare a meno di qualche elemento importanti. Non dovrebbero farcela infatti né Tomori né Ibrahimovic, per lo meno per quanto riguarda la titolarità. Al posto dello svedese ci sarà Olivier Giroud a guidare l’attacco.

Questo e altri dubbi di formazioni saranno probabilmente risolti dal tecnico Stefano Pioli nella conferenza stampa in programma alle 14:30. Segui con noi il LIVE della conferenza:

Kessie per arginare Brozovic?

“Bisogna tenere anche in considerazione le caratteristiche dei giocatori avversari. Sicuramente non snatureremo mai il nostro modo di approcciarci alle partite. Servirà tanta velocità”

Partita importante per il profilo emotivo?

“La cosa importante è che stiamo lottando per l’altissima classifica. Siamo tornati competitivi per le prime posizioni. Contro la Juventus abbiamo fatto una grande partita ma dobbiamo migliorare nell’ultima parte di campo. Domani è una partita molto importante”.

Sugli infortunati

“Non esistono settimane belle o brutte. Questa è stata una settimana di lavoro che abbiamo preparato con grande attenzione. Né Zlatan né Ante saranno disponibili per la partita di domani. Ha lavorato bene Tomori e credo che sarà disponibile. Non penso però dall’inizio della partita”.

Leggi anche:

L’Inter sta meglio

“Che l’Inter stia facendo un grande lavoro lo dimostrano i risultati. Che noi abbiamo avuto un calo è altrettanto vero ma ci sono ancora tante partite e credo che possiamo fare ancora tanto bene”.

Quanto vale la gara di domani?

“Vale tanto per tantissimi motivi, è la stracittadina darebbe tanta fiducia e forza. per quanto riguarda Oliveir è un giocatore internazionale, ha tanta voglia di fare bene ed è pronto”.

Inter è favorita?

“L’Inter ha vinto lo scorso campionato e sta dimostrando di essere una squadra forte. La squadra che vincerà più duelli avrà più possibilità di vincere la partita. Dobbiamo essere bravi sulle palle sporche e negli uno contro uno”.

Su Theo Hernandez

“Theo è sicuramente cresciuto a livello di maturità . E’ normale perchè è ancora giovane. Le sue ultime partite dal punto di vista difensivo sono state le migliori”.

Sul mercato

“Sono positivo e fiducioso, conosco le qualità dei mi giocatori. La nostra è una scelta condivisa sul mercato. Non si è creata la situazione per prendere un giocatore che ci potesse migliorare e quindi abbia deciso di puntare sui nostri. Chi crede nei propri obiettivi deve sempre dare il massimo, anche quando il vento tira contro. Li deviì dimostrare di essere forte. Sono sicuro di avere una squadra competitiva che rimarrà nelle prime posizioni”.

Primo derby senza Ibrahimovic

“Una sfida importantissima ma ne abbiamo vissute tante altre, come ad esempio l’ultima a Bergamo, quella a Torino contro la Juve. Che manche Zlatan dispiace. Siamo cresciuti con lui e ora dobbiamo dimostrare di essere forti anche senza di lui”.

Su Lazetic

“Ha una faccia bella disponibile e volenterosa. Mi sembra che abbia già un carattere forte e che voglia diventare un grande calciatore. Ha grandi mezzi fisici abbinati ad un’ottima tecnica. Domani sarà con noi e inizierà a capire cos’è il calcio italiano e cosa significhi giocare nel Milan”.

Su Kessie

“Kessie sta bene. E’ rientrato lunedì sera e ha cominciato ad allenarsi da martedì. E’ in una condizione mentale ottima e quindi è pronto per giocare domani”.

Sulla Juventus

La Juventus è stata sta in corsa per i primi quattro posti, aldilà del mercato che ha fatto a gennaio. H apreso un centravanti molto forte, poi sarà il campo a dare i verdetti. Il campionato è molto equilibrato, come l’anno scorso. Abbiamo gli stessi punti della scorsa stagione e il nostro obiettivo è migliorarci