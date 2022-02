Calciomercato Milan, un americano per sostituire Kessie

La società rossonera sta pensando a un centrocampista americano per la prossima sessione estiva del calciomercato.

Il Milan in questi mesi dovrà fare più valutazioni per la futura compagna acquisti. È possibile che ci siano interventi in ogni reparto. A centrocampo ad esempio, la probabile partenza di Franck Kessie impone già delle riflessioni su come sostituirlo.

L’eventuale addio a parametro zero del mediano ex Atalanta non sarà un problema da poco per la squadra rossonera. Non basterà certamente il rientro di Tommaso Pobega dal prestito al Torino per sopperire alla sua possibile partenza. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno sicuramente già seguendo alcuni profili che possano tornare utili al centrocampo di Stefano Pioli.

Leggi anche:

Tyler Adams tra le idee del Milan: sostituirà Kessie?

Secondo quanto rivelato dai colleghi di calciomercato.it, il Milan è interessato a Tyler Adam del Lipsia. Si tratta di un americano classe 1999 cresciuto a New York e trasferitosi in Germania dai NY Red Bulls nel gennaio 2019. In questa stagione 24 presenze, di cui 15 dal primo minuto.

Era un terzino destro, poi si è adattato molto bene a giocare a centrocampo. Per Julian Nagelsmann era stato un utile jolly, adesso c’è Domenico Tedesco in panchina a cercare di valorizzarlo al meglio. È molto dotato a livello tecnico e molto bravo nel giocare palla in verticale. Segnare non è il suo forte, si trova più a suo agio nel servire i compagni.

È nel giro della nazionale maggiore degli Stati Uniti, con la quale finora ha collezionato 22 partite e un gol. Il sito specializzato Transfermarkt gli assegna un valore di mercato di ben 20 milioni di euro, questa la cifra che verosimilmente il Lipsia potrebbe chiedere per il suo trasferimento.

Adams ha un contratto in scadenza a giugno 2025, quindi il club tedesco può fissare il prezzo che vuole senza alcun rischio. Al momento non risulta alcuna offerta da parte del Milan, solo un interesse. Nei prossimi mesi gli osservatori rossoneri continueranno a monitorarlo, poi vedremo se ci sarà un affondo da parte della dirigenza oppure no.