Derby Inter-Milan, un unico precedente il 5 febbraio: come andò

Inter e Milan si sono già affrontate nella giornata del 5 febbraio: il precedente è molto lontano nel tempo.

Sabato dalle 18:00 a San Siro si gioca un derby di Milano che potrebbe essere decisivo nella corsa Scudetto. Una vittoria dell’Inter probabilmente estrometterebbe il Milan, che scivolerebbe a -7 e potenzialmente a -10 (i nerazzurri hanno una partita da recuperare).

La squadra di Simone Inzaghi arriva sicuramente come favorita all’appuntamento. Anche perché quella di Stefano Pioli non potrà contare su alcuni giocatori importanti. Oltre a Simon Kjaer, la cui stagione è conclusa con largo anticipo per un infortunio grave al ginocchio sinistro, i rossoneri non potranno contare neppure su Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic per problemi sempre fisici. Rientra Fikayo Tomori, ma potrebbe partire dalla panchina perché non è ancora al meglio della condizione.

Inter-Milan: il precedente del 5 febbraio 1911

Inter e Milan si affrontano il 5 febbraio e non è la prima volta che ciò avviene. È successo solo in un’altra singola occasione: nel 1911. Anche allora erano i nerazzurri a essere la squadra di casa, ma lo stadio non era San Siro (non ancora costruito), bensì l’Arena Civica. Quest’ultima è stata la casa interista dal 1930 al 1947, ma ha ospitato anche il Diavolo dal 1941 al 1945 mentre si combatteva la Seconda Guerra Mondiale. Nel 2002 l’impianto è stato intitolato al giornalista Gianni Brera.

Il Derby di Milano del 5 febbraio 1911 valeva per il massimo campionato di calcio italiano, allora chiamato Prima Categoria. A vincere fu il Milan per 2-0 grazie ai gol segnati nel secondo tempo da Max Tobias e Louis Van Hege. Quest’ultimo è stato un giocatore molto importante nella storia rossonera, avendo una media realizzativa impressionante. Tra il 1910 e il 1915 ha segnato 97 gol in 88 presenze in campionato con la maglia del Diavolo.

Quel Milan era allenato da Giannino Camperio e arrivò secondo dietro alla Pro Vercelli nel girone ligure-lombardo-piemontese, mentre l’Inter di Virgilio Fossati concluse sesta. Dopo quella stracittadina del 5 febbraio 1911, i rossoneri vinsero anche i successivi cinque consecutivamente.

Adesso le due milanesi occupano le prime due posizioni della classifica della Serie A e si scontrano in un derby molto importanti per le sorti dell’attuale campionato. Vedremo chi avrà la meglio.