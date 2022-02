Milan Femminile, battuta la Lazio nel finale: risultato e tabellino

Ancora una vittoria decisiva per la squadra di Maurizio Ganz. Sconfitte nel finale anche le biancocelesti e altri tre punti in classifica.

Un altro successo importantissimo per le ragazze guidate da Maurizio Ganz, che ottengono la terza vittoria consecutiva in campionato e agguantano momentaneamente Roma e Sassuolo a quota 31 punti.

Le rossonere si impongono per 3-1 in casa contro la Lazio e continuano la loro corsa verso le posizioni di vetta. Il Milan Femminile non è da meno rispetto alla Prima Squadra maschile e si conferma in una stagione molto positiva. Non era iniziata molto bene la sfida con le biancocelesti che si erano portata avanti dopo soli sette minuti grazie alla rete di Visentin. Il Milan non si scompone e riagguanta il risultato al 39′ grazie al gol di Piemonte su assist di Guagni.

Si va all’intervallo sull’1-1. Nella ripresa la squadra di Ganz comincia ad assaltare la porta della Lazio nella speranza di trovare la rete della vittoria. Rete che arriva soltanto al minuto 88′ con Stapelfeldt, entrata in campo da soli due minuti. Nei minuti di recupero le rossenere chiudono definitivamente i conti con la terza marcatura ad opera di Thrige. Match che si chiude quindi sul 3-1 per il Milan.

Leggi anche:

Milan-Lazio 3-1: il tabellino del match

Milan (3-4-2-1): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Guagni, Grimshaw, Jane, Tucceri Cimini; Thomas, Bergamaschi; Piemonte. All. Ganz

Lazio: (4-3-3): Ohrstrom; Pittaccio, Fordos, Groff, Heroum; Castiello, Ferrandi, Cuschieri; Fridlund, Visentin, Labate

Marcatori: Visenti 7′ (L), Piemonte 39′ (M), Stapelfeldt 88′ (M), Thrige 94′ (M)