ML – Inter-Milan, errore in distinta: il vice-capitano è Calabria

Dalla distinta rossonera stilata per la gara contro l’Inter si evince che il vice capitano non sarà Theo Hernandez. C’è stato un errore di compilazione…

Tutto pronto a San Siro per il fischio d’inizio dell’attesissimo derby della Madonnina. Inter e Milan si daranno battaglia per la testa della classifica, attualmente occupata dai nerazzurri. Quattro punti separano le due cugine, e la gara di oggi potrà decretare l’avvicinamento o il maggiore distaccamento tra la prima e la seconda.

I due club hanno da poco diramato le formazioni ufficiali che scenderanno in campo alle ore 18.00. Nessuna novità nell’11 titolare di Simone Inzaghi, che schiererà i suoi fedelissimi. Stefano Pioli, invece, ha dovuto modificare al meglio la sua formazione dati gli infortuni di Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic, e il recupero sin troppo precoce di Fikayo Tomori.

Al posto dello svedese agirà Olivier Giroud, mentre ci sarà ancora Pierre Kalulu a far le veci di Fik. Per quanto riguarda l’assenza di Rebic, ciò sta a significare che Rafael Leao non avrà, come ormai accade troppo spesso, un sostituto di ruolo. Ad ogni modo, dando un’occhiata alla distinta rossonera si può subito notare che il capitano sarà ovviamente Alessio Romagnoli.

C’è stato invece un errore di compilazione sul posto di vice capitano. Si era diffusa voce che sarebbe stato Theo Hernandez, dato che il francese è stato capitano nelle ultime apparizioni del Milan data l’assenza proprio di Romagnoli. In realtà, come appreso dalla nostra redazione, il vice è Davide Calabria. Il terzino destro precede nelle gerarchie Theo, ma anche lui è da poco rientrato dalla positività al Covid-19.