San Siro, ecco il nuovo prato: “Sembra un campo di biliardo” – FOTO

A poche ora da Inter-Milan, le condizioni e l’aspetto del terreno di gioco sembrano tornati ottimali.

Una tematica molto discussa in queste settimane è stata certamente il prato di San Siro. Il terreno cominciava a soffrire le tante partite disputate da Milan e Inter, fra campionato e coppe europee.

Subito dopo l’ultimo match prima della pausa, ovvero Milan-Juventus, si era quindi optato per la rizollatura. Il lavori sono cominciati immediatamente dopo la sfida tra rossoneri e bianconeri, in modo da poter sfruttare meglio possibile le due settimane a disposizione per questo lavoro, prima dell’attesissimo derby.

Nei giorni scorsi era stato spiegato da La Repubblica di come l’erba di San Siro si presentasse a chiazze di varie tonalità di verde dopo la rizollatura, e del fatto che fosse stato deciso di dare una passata di vernice prima della partita di stasera tra la squadra di Stefano Pioli e quella di Simone Inzaghi.

La rizollatura aveva riproposto un problema antico, spesso capitato nell’epoca precedente alla scelta del prato misto (70%naturale e 30% sintetico). La pitturata ha quindi ridato un colore bello ed omogeneo al prato di San Siro che ora si presenta come un tavolo da biliardo. A poche ora dalla stracittadina le condizioni del campo sembrano quindi tornate in condizioni ottimali, grazie al lavoro a ciclo continuo da parte di un team esperti.

La speranza è quella che, a differenza dell’ultima gara giocata, il terreno di gioco torni ad essere una componente positiva nello spettacolo delle partite delle squadre milanesi.