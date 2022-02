Simic, ex di Inter e Milan, ha ricordato alcuni momenti di quando vestiva la maglia rossonera.

Tra coloro che in carriera hanno giocato sia con l’Inter che con il Milan c’è Dario Simic, che sicuramente ricorda con maggiore piacere la sua esperienza milanista. Infatti, in nerazzurro le cose non andarono per il meglio e poi sull’altra sponda del Naviglio si è tolto grandi soddisfazioni.

Complessivamente con il Diavolo ha collezionato 129 presenze e un gol, mettendo in bacheca i seguenti trofei: uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, due Champions League, due Supercoppe UEFA e un Mondiale per Club. Con la maglia interista, invece, non aveva vinto nulla. Perse un campionato all’ultima giornata nella stagione 2001/2002 nell’ormai famoso 5 maggio, quando all’Olimpico la Lazio sconfisse la squadra di Hector Cuper, capolista prima di quella partita.

Simic ricorda l’esperienza al Milan

Simic in un’intervista concessa a SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport, ha ricordato con piacere l’avventura avuta al Milan: “Ancelotti era come un padre. Quando Berlusconi arrivava a Milanello con l’elicottero, chiunque interrompeva ciò che stava facendo. Finale persa nel 2005 col Liverpool? Dopo Istanbul c’è sempre Atene però, lì Ancelotti fu bravissimo. Ci disse ‘Uscite e vincete’, stop. Gruppo grandioso. Nesta, Kakà, Maldini… All’inizio avevo un po’ di soggezione a stare accanto a lui”.

L’ex giocatore ha ricordato anche un episodio riguardante Gennaro Gattuso, che nello spogliatoio era un personaggio che sapeva far ridere e che poi in campo era serissimo: “Quante risate. Una volta si mangiò una lumaca viva. Accadde prima della sfida col Manchester del 2007. Lo fece per fare gruppo”.

Simic menziona pure un aneddoto che riguarda una delle sue prime amichevoli con il Milan: “Ero così ansioso che per sbaglio presi la maglia di Pippo Inzaghi. Non me ne ero neanche accorto, venne lui a cercarmi. E giù a ridere”.

Su chi tifare nel Derby di Milano e in generale non ha nessun dubbio: “Il Milan resta la mia squadra, tiferò sempre per loro. Maldini e Pioli hanno messo insieme un gioiellino”. Vedremo chi avrà la meglio tra Milan e Inter stasera a San Siro…