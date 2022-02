Atalanta-Cagliari 1-2: la classifica aggiornata di Serie A

Passo falso dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, impegnata alle 12.30, per un match della ventiquattresima giornata di Serie A, contro il Cagliari

La domenica di Serie A si apre con una sorpresa, che non può non fare piacere al Milan. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è stata fermata dal Cagliari, in un match giocatosi a Bergamo alle ore 12.30.

Una partita che ha visto i bergamaschi rimanere in dieci per l’espulsione di Musso. Prima del rosso dell’argentino, però, era arrivato il gol di Pereiro, che ha trovato la doppietta dopo il momentaneo pareggio firmato Palomino.

Corsa Champions

Un risultato importante, come dicevamo, per la corsa alla Champions League. L’Atalanta, con una partita da recuperare, resta infatti a ben nove punti dal Milan di Stefano Pioli. La Juventus quinta oggi può dunque operare il sorpasso e il prossimo weekend si giocherà Atalanta-Juventus e Napoli-Inter, che inevitabilmente potrebbero favorire i rossoneri, con una vittoria contro la Sampdoria

Atalanta-Cagliari 1-2: 50′ e 68′ Pereiro, 64′ Palomino

CLASSIFICA SERIE A: Inter 53 punti; Milan* 52; Napoli 49; Atalanta 43; Juventus 42; Lazio* e Roma* 39; Fiorentina 36; Verona 33; Torino** 32; Sassuolo e Empoli 29; Bologna** 27; Spezia 25; Udinese** 24; Cagliari* e Sampdoria 20; Venezia** 18; Genoa* 14; Salernitana** 10.

*una gara in più

**una gara in meno