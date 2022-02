Inter-Milan, Daspo e denunce: tutti i provvedimenti

Invasioni ed episodi di violenza durante la partita di ieri sera, che portano a sei Daspo e non solo.

Fa ancora parlare il derby tra Inter e Milan di ieri sera, questa volta per questioni extra campo. Sono infatti arrivati i provvedimenti per i tifosi che avevano invaso il campo a fine partita.

Il Milan si è aggiudicato il derby al termine di una partita avvincente che ha espresso un verdetto importante: ovvero che il campionato è apertissimo e che i rossoneri sono assolutamente in corsa. Purtroppo non tutto è andato per il meglio in questa serata, con tanti problemi di ordine pubblico.

Ci sono stati diversi problemi sugli spalti a San Siro ieri sera e il Questore di Milano Giuseppe Petronzi si è trovato costretto ad emettere delle sentenze pesanti, tra cui quella per un tifoso rossonero, un 47enne brianzolo che ha deciso di invadere il terreno di gioco per festeggiare il successo della squadra di Pioli: Daspo automatico nei suoi confronti. Non è stato comunque l’unico provvedimento, bensì uno dei sei emessi per gli episodi di ieri. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport.

Tanta violenza sugli spalti: arrivano anche denunce

Il quotidiano spiega che anche che un altro tifosi del Diavolo, di 21 anni, ha ricevuto la stessa punizione per essere entrato all’interno del campo. Hanno 25 e 50 anni invece i due sostenitori del Milan che sono stati invece denunciati per aver abbandonato il secondo settore blu ed essere andati ad aggredire alcuni tifosi rivali che avevano rubato un paio di bandiere. E’ stato individuato anche un tifoso dell’Inter, ritenuto tra i responsabili del furto delle bandiere, anche lui un 21enne.

L’ultimo provvedimento è arrivato infine per un 37enne tifoso rossonero e milanese, che ha ricevuto una denuncia per violenza e resistenza a incaricato di pubblico ufficio dopo aver reagito a uno steward.