Lazio, non recupera: salta il Milan in Coppa Italia

Il difensore biancoceleste non è ancora pronto per il rientro e non sarà disponibile per i quarti di finale contro i rossoneri.

L’entusiasmante successo di ieri nel derby contro i nerazzurri ha riportato il Milan in piena corsa per lo scudetto e trasmesso grande entusiasmo nell’ambiente rossonero.

Nel prossimo week end la squadra di Pioli ospiterà la Sampdoria dell’ex Giampaolo e potrà provare a strappare ancora qualche punto alle rivali, con Napoli-Inter in programma. Prima però c’è un altro impegno altrettanto importante per il Diavolo, ovvero il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazi0 di Maurizio Sarri. Dopo la vittoria in rimonta contro il Genoa nel turno precedente a San Siro mercoledì arrivano i biancocelesti, senza però un elemento molto importante dell’undici titolare.

E’ infatti ancora out Francesco Acerbi. Il difensore, che ha vestito tra l’altro anche la maglia rossonera nella stagione 2012-13, non ha ancora recuperato dalla lesione al flessore della coscia sinistra. Niente sfida contro i rossoneri quindi per lui, che proverà a tornare a disposizione di Sarri per il match di campionato contro il Bologna, o più probabilmente, per la sfida di Europa League contro il Porto.

I capitolini dovrebbero quindi ripresentare anche contro il Milan la stessa coppia difensiva delle ultime uscite, ovvero quella composta da Luiz Felipe e Patric. Una coppia che tra l’altro ha permesso alla Lazio di mantenere sempre la porta inviolata negli ultimi quattro match. Per Sarri si tratta dell’unica assenza importante.