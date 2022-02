Nervosismo Inter: “Tentativo di aggressione contro Hernandez”

Si parlerà ancora tanto di Inter-Milan. Franco Ordine su Twitter ‘denuncia’ un “tentativo di aggressione nei confronti di Theo Hernandez”

E’ ancora grande la gioia per la vittoria nel derby. Il Milan ha conquistato un successo fantastico grazie ad un super Olivier Giroud.

La squadra di Stefano Pioli, passata in svantaggio, non ha mollato, riuscendo così a ribaltare il risultato. Tonali e compagni hanno stretto i denti nei secondi finali quando il forcing nerazzurro è stato davvero importante. Theo Hernandez ha dovuto ‘sacrificarsi’, facendosi espellere per non concedere una ripartenza all’Inter.

Il francese è stato così protagonista del recupero, con un rosso che non gli consentirà di scendere in campo contro la Sampdoria, domenica prossima alle ore 12.30.

“Come con la Lazio”

Ma ciò che contava era vincere, conquistare un successo che indubbiamente valeva più di tre punti. Un trionfo quello del Milan, che ha colto decisamente di sorpresa l’Inter. I nerazzurri, dopo il match sono così apparsi visibilmente nervosi.

Come riporta Franco Ordine, sul proprio profilo Twitter, sui social stanno girando immagini del dopo-partita che raccontano di ‘un tentativo di aggressione nei confronti di Theo Hernandez che segnala un certo nervosismo: si era già visto con la Lazio all’andata. Fossi in Inzaghi lavorerei su questo aspetto‘