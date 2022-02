Lautaro sputa a Theo Hernandez? Un utente su Twitter cattura il momento – VIDEO

Scintille nel finale del derby tra Theo Hernandez e Lautaro Martinez. Il nerazzurro non ha preso bene la sconfitta e, nel finale di partita, si è arrabbiato parecchio con il francese

Difficile dimenticare le tantissime emozioni che il derby di sabato ha regalato! I tifosi rossoneri, tutto l’ambiente Milan, si è lasciato trasportare dalle belle sensazioni che soltanto il calcio sa regalare. La vittoria della squadra di Pioli ha riportato un certo entusiasmo nello spogliatoio e tra i tanti supporters.

Oltre alla bellezza di una gara vinta in pochi minuti, il derby si è anche portato lo strascico di alcuni episodi spiacevoli. Tra tutti, è stato parecchio polemizzato il fallo di Theo Hernandez sul finale a Denzel Dumfries. Il terzino del Milan, conscio del risultato e del poco tempo rimanente, ha fermato il nerazzurro in corsa effettuando una scivolata. Rosso diretto al francese che ha ricevuto una miriade di fischi dagli interisti sugli spalti.

Al termine della gara, il caos non si è placato. Anzi. È stata sfiorata la rissa tra Lautaro Martinez e Theo Hernandez. L’attaccante dell’Inter non ha gradito l’atteggiamento del terzino, e si è subito fiondato su di lui. In realtà, da un video possiamo notare che Theo, intento a scendere gli scalini di San Siro per tornare in spogliatoio, viene ancora sommerso dai fischi.

Si poggia il dito sull’orecchio come a voler dire “non vi sento” (lo stesso che fece Calhanoglu all’andata, in pratica) ed è lì che Lautaro Martinez scatta dai nervi. L’argentino, infatti, si sporge dalla ringhiera delle scale e urla diverse frasi in spagnolo al rivale rossonero. Attenzione, però, perchè come ha fatto notare un utente su Twitter, c’è l’ombra di un possibile sputo dall’alto nei confronti di Theo Hernandez. Chiaramente non è certo e questo andrà confermato, eventualmente, dagli organi competenti e da ulteriori prove. Per adesso siamo soltanto nel campo delle ipotesi. Sui social in questi minuti non si parla d’altro.