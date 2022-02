Milan, il Borussia Dortmund anticipa tutti | Colpo a zero in difesa!

La società tedesca ha ufficializzato questo colpo a sorpresa. Il giocatore resta in Bundesliga ma cambia casacca: era buona opportunità a parametro zero

Sorprendendo tutti, il Borussia Dortmund ha ufficializzato poco fa l’acquisto del difensore proveniente dal Bayern Monaco. Si tratta di un giocatore il cui contratto con i bavaresi scade al termine della stagione, per cui ha già potuto accordarsi con una nuova società.

Gran colpo da parte del Dortmund che sorprende tutti i club che erano interessati al difensore. Un’opzione che il Milan non ha mai valutato concretamente ed è un peccato perché si tratta di uno di quegli uomini con esperienza e che fanno sempre bene all’interno di uno spogliatoio. Nulla da fare per i rossoneri, neanche il tempo di ragionarci un po’ perché il Borussia anticipa tutti e con un comunicato ufficiale apparso sui propri canali ha ufficializzato la buona riuscita dell’operazione.

Resta in Bundesliga il difensore, dotato di un’altezza notevole ed una fisicità che quasi spaventa gli attaccanti avversari. Magari sarebbe potuto servire al Milan del futuro, considerando anche il fatto che ancora non si conosce la decisione di Alessio Romagnoli, anche lui in scadenza a giugno. Il Bayern aveva deciso di non rinnovare il contratto del giocatore in questione ed allora ecco che gli eterni rivali tedeschi ne hanno approfittato subito. Non è la prima volta che un tesserato del Bayern vada al Dortmund e viceversa: Lewandowski insegna.

Leggi anche:

Borussia Dortmund, ecco Sule: contratto di 4 anni

Colpo totalmente inaspettato e futuro che era incerto sino a qualche ora fa per Niklas Sule, 26enne in forza al Bayern Monaco dal 2017, che lo aveva acquistato al suo tempo dall’Hoffenheim. Adesso un nuovo capitolo nella carriera di Sule, che approda al Borussia Dortmund. Questo il comunicato del club: “Il Borussia Dortmund ufficializza l’ingaggio del Nazionale tedesco Niklas Süle (26 anni) per la stagione 2022/23. Il difensore centrale milita attualmente nel Bayern Monaco. Il suo contratto con i Campioni tedeschi scade nell’estate del 2022″.

✍️ Der #BVB hat zur Saison 2022/23 den deutschen Nationalspieler Niklas #Süle (26) verpflichtet. Der Innenverteidiger steht gegenwärtig noch in Diensten des FC Bayern München. Sein Vertrag dort läuft im Sommer 2022 aus. 👉 https://t.co/LI353bTa6q — Borussia Dortmund (@BVB) February 7, 2022

Anche Michael Zorc, direttore sportivo del Dortmund, ha voluto esprimere tutta la sua felicità per questo assoluto botto di mercato: “Siamo contenti di essere arrivati per primi nell’ingaggio del Nazionale tedesco Niklas Süle e soprattutto di averlo con noi per i prossimi quattro anni”.

Il Borussia anticipa tutti dunque, stessa cosa che proverà a fare Sule in campo contro gli attaccanti avversari. Anticipato anche il Milan, che magari nei prossimi mesi avrebbe potuto fare un pensierino al tedesco. Ribadiamo, un peccato non aver nemmeno opzionato Sule, perché si tratta di un giocatore che ha già vinto tanto in carriera e che soprattutto sarebbe arrivato a parametro zero.