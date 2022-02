Sportmediaset – Verso Milan-Lazio, gioca Tomori? Le ultime

L’anglo canadese scalpita e vuole tornare in campo. Nel derby contro l’Inter è andato in panchina ma potrebbero esserci delle sorprese

Morale alto in casa Milan dopo la vittoria nel derby della Madonnina di sabato scorso. Ora però è tempo di guardare ai prossimi impegni dei rossoneri, perché mercoledì si torna già sul prato di San Siro per una partita molto importante.

Si tratta della gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Una competizione che, soprattutto dopo l’uscita dalle coppe europee, assume un’importanza ancor più notevole nella stagione della squadra di Stefano Pioli. Un trofeo che manca da troppi anni, ben diciannove, e che la dirigenza vorrebbe tornasse presto nella Milano rossonera. Bisognerà però superare l’ostacolo Lazio, che crea sempre molte insidie al Milan. Si gioca in gara secca, perciò si deciderà tutto mercoledì al Meazza. Nella eventuale semifinale, con andata e ritorno, si andrebbe ad affrontare la vincente della sfida tra Inter e Roma.

Molto probabilmente ancora non ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Abbiamo visto il suo pazzo allenamento in palestra, attraverso un video in cui è inquadrato mentre fa degli addominali a testa in giù appeso ad un sacco da boxe all’interno della struttura di Milanello. Le buone notizie invece arrivano da Rebic rientrato in gruppo, probabile anche la titolarità di Theo Hernandez che non ci sarà domenica prossima in campionato per squalifica. La più bella novità sarebbe rappresentata dal rientro di Fikayo Tomori, che adesso si sente pronto per scendere sul terreno di gioco.

Leggi anche:

Arrivano conferme: Tomori titolare con la Lazio! Le ultime

Quel 13 gennaio, dopo aver assistito all’uscita dal campo di Tomori nella partita (sempre di Coppa) contro il Genoa dopo mezz’ora, probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato di rivederlo in campo dopo nemmeno un mese. Eppure la forza di volontà del giocatore, la sua voglia di tornare a dare una mano ai suoi compagni hanno fatto la differenza nel suo processo di riabilitazione post-operatorio. Il suo infortunio non è stato per niente banale. Si è trattato, lo ricordiamo, di una lesione al menisco del ginocchio!

Prima del derby, con soli due allenamenti insieme al resto del gruppo, Fik avrebbe già voluto tornare a giocare nel match contro i cugini, ma Pioli ha preferito non rischiare e portarlo con sé in panchina. Ora però sembra arrivato il momento del rientro di Tomori, e arrivano conferme anche da Sportmediaset. Il suo ritorno sarà importantissimo in questa ultima parte di stagione.

Contro la Lazio è molto probabile il suo impiego dal primo minuto, anche perché adesso inizia la fase in cui deve riprendere minutaggio e può farlo soltanto scendendo con regolarità in campo (sempre con le dovute precauzioni). Deve riprendersi in mano la difesa rossonera e fungere da vero leader. Cosa che ci ha già abituato a fare nell’anno che abbiamo vissuto assieme a lui. E allora bentornato, Fik!