Pioli, idee chiare sul futuro: messaggio alla dirigenza del Milan

Pioli sembra avere le idee chiare sul suo futuro e lo dice pubblicamente: la società rossonera ha sicuramente recepito e apprezzato il messaggio.

Il legame tra Stefano Pioli e il Milan è molto forte, non c’è dubbio. Arrivato nell’ottobre 2019 tra lo scetticismo generale e con la concreta possibilità di non essere neppure confermato a fine stagione, l’allenatore emiliano è riuscito a conquistare la fiducia di tutti nell’ambiente.

L’inizio non è stato semplice, non lo è mai quando si subentra a un altro collega, ma con il tempo il mister ha saputo costruire un ottimo gruppo e a dargli un’identità di gioco. Fondamentale sicuramente il supporto della dirigenza, che con il tecnico ha stretto un ottimo rapporto. In generale c’è grande soddisfazione a Milanello per il suo operato, la panchina è saldissima.

I calciatori lo rispettano e lo seguono. Pioli più volte li ha elogiati per lo spirito che mettono già negli allenamenti, dove non manca mai la disponibilità a fare qualcosa di nuovo. Si lavora bene presso il centro sportivo di Carnago e i risultati lo testimoniano.

News Milan, Pioli punta al rinnovo con il club

Il Milan ha un progetto ben delineato per il futuro e Pioli ne è pienamente coinvolto. Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno mai messo in discussione l’allenatore, che è rimasto al suo posto dopo la prima stagione anche grazie al loro “pressing”. Molti ricorderanno che c’era stata la seria possibilità che arrivasse Ralf Rangnick, però il tecnico parmense tramite i risultati e il gioco si è meritato la conferma.

A novembre c’è stata la firma sul rinnovo del contratto, la cui scadenza è stata portata a giugno 2023 e che prevede anche un’opzione per un ulteriore prolungamento annuale. Una mossa che non ha per niente sorpreso, dato che la società ha sempre ribadito la stima verso Pioli e gli ha anche riconosciuto un buon aumento di stipendio (ora di oltre 3 milioni di euro netti a stagione più bonus).

Il mister rossonero in una recente intervista a Radio Anch’io Sport ha confermato di sentirsi molto bene a Milano e di immaginare il suo futuro nell’attuale club: «La mia posizione va al di là del contratto, al Milan mi sento bene, ho un grande rapporto con i dirigenti, c’è piena sintonia con tutti e oggi dico che potrei restare per sempre».

Pioli sta così bene al Milan che si sbilancia nel dire che potrebbe rimanere per sempre. Ovviamente ciò dipenderà dai risultati, come sempre. La cosa certa è che con lui il Diavolo sta costruendo qualcosa di buono e si spera di poter aprire un vero ciclo che porti anche trofei. La dirigenza pensa di avere l’uomo giusto e sicuramente ha apprezzato il suo messaggio nell’ultima intervista. Continuando così, certamente l’opzione sul contratto verrà esercitata per prolungare fino al 2024.