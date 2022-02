Leao: “Vogliamo vincere la Coppa Italia. Giroud mi ha ringraziato”

L’attaccante portoghese ha commentato la vittoria sui biancocelesti ai microfoni di Mediaset.

Un’altra grande vittoria per il Milan di Stefano Pioli che surclassa la Lazio con un netto 4-0. Adesso in semifinale è previsto il derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, appena battuta in campionato.

La rete di Rafael Leao ha aperto i giochi con la sua rete al minuto 24′ e dato il via alla goleada. Proprio il portoghese ha parlato ai microfoni di Mediaset da bordocampo al termine del match. Queste le sue parole: “E’ stata una partita molto importante per noi. La semifinale con l’Inter sarà difficile ma ci piacciono queste sfide. Siamo arrivati carichi. Penso sia un risultato giusto. Adesso semifinale, la Coppa Italia è un trofeo che vogliamo vincere”.

Leggi anche:

Leao ha poi aggiunto: “Sono sempre pronto per aiutare la mia squadra con gol e assist, ma la cosa più importante rimane la squadra. Giroud? Sì, mi ha ringraziato per l’assist”. Con il gol di stasera il classe 99′ sale a quota 9 centri stagionali, mai così tanto da quando veste la maglia del Milan, e la stagione è ancora molto lunga.