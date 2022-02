Nuovo stadio: svelata la società che finanzia il progetto

Proseguono le operazioni per il progetto del nuovo impianto che ospiterà le partite di Milan e Inter. Novità sul project financing.

Continua l’iter per il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. In attesa delle decisioni di tipo politico, i club continuano a muoversi e si concentrano su altri punti importanti.

A seguito della delibero del pubblico interesse da parte del Comune lo scorso 5 novembre e della scelta della società Popoulos per il disegno dell’impianto, i club hanno consegnato ulteriori progetti a Palazzo Marino confermato dallo stesso Scaroni, Presidente del Milan. Al centro del dibattito c’è intanto un altro tema, ovvero quello di come i due club milanesi andranno a finanziare il progetto.

Ciò in considerazione del fatto che l’intera operazione sarà realizzato in project financing. Il finanziamento, in pratica, come spiegato più volte dalle due dirigenze dei club, verrà ripagato con l’aumento dei flussi di cassa che deriveranno dal nuovo stadio. Come spiega Calcioefinanza, i piani iniziali prevedevano un finanziamento con Loan to value pari a circa il 90%, con le stime che verranno riviste in base alle diverse volumetrie.

Gli aggiornamenti sulla struttura finanziaria sono stati dati dai dirigenti dell’Inter nel corso del roadshow del club con gli investitori per il nuovo bond da 415 milioni di euro. Secondo quanto appreso sempre da Calcioefinanza, è stato affermato che il veicolo per il finanziamento di fatto c’è già e la società è l’M-I Stadio, la società compartecipata a metà fra Internazionale Milano S.p.A. e AC Milan S.p.A., che gestisce le attività dello stadio per conto dei club.