Milan, Renato Sanches parla già italiano: l’indizio social con Botman – FOTO

Un altro indizio social che fa sognare il Milan ed i propri tifosi. Arriva direttamente da Lille, dove giocano diversi obiettivi.

Il Milan è alla caccia di mezzo Lille. La società francese è evidentemente un club molto attraente per i talent-scout rossoneri, che hanno ultimamente individuato moltissimi calciatori interessanti nella rosa della squadra campione della Ligue 1.

Non a caso negli ultimi anni il Milan ha ingaggiato calciatori di spessore come Rafael Leao o Mike Maignan proprio dal Lille, intavolando delle trattative rapide e sempre agevolate dall’ottimo rapporto tra queste due società europee.

E non finisce qui. I rossoneri sono sulle tracce di altri due calciatori titolari dell’attuale Lille. Ovvero il difensore Sven Botman, per il quale oggi è andato in scena un dialogo molto proficuo, e il centrocampista portoghese Renato Sanches.

Leggi anche:

I commenti ‘interessati’ sotto il post di Maignan

Il Milan certamente in estate non mollerà la presa per questi due calciatori di spessore, considerati primi obiettivi per difesa e centrocampo. Un ulteriore indizio sui dialoghi in corso e sulla disponibilità di entrambi è arrivata oggi dai social network.

Tutto grazie a Maignan, portiere attuale del Milan che ha pubblicato poco fa sul suo account Instagram una immagine di sé stesso, in maglia rossonera, ed una frase piuttosto profonda: “Abbastanza umile per sapere di poter perdere tutto, abbastanza sicuro per sapere di poter strappar via tutto”.

La particolarità è che sono arrivati immediati i commenti di alcuni suoi ex compagni di squadra del Lille. Tra i quali proprio Botman e Sanches. Il difensore olandese ha lanciato un cuore all’indirizzo dell’amico Maignan. Più interessante la risposta del centrocampista portoghese con un bel “Andiamo“, dimostrando di sapere già qualcosa in lingua italiana.

Un commento forse interessato quello di Renato Sanches, obiettivo dichiarato e ormai storico del Milan, fin da quando militava nelle fila del Benfica in patria. Il fatto che abbia risposto a Maignan in italiano potrebbe rappresentare un indizio per un suo futuro in Serie A, magari proprio in maglia rossonera.

Si sa come il Milan stia pensando a Sanches come l’ideale sostituto di Franck Kessie, il quale al 99% lascerà Milanello per scadenza di contratto a giugno prossimo. L’affare Botman non ha invece bisogno di indiscrezioni o conferme: Paolo Maldini oggi ha iniziato i dialoghi veri e propri di persona con il suo entourage.