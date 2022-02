Milan, speciale “On The Road” con Dida: l’intervista – VIDEO

Cruciale intervista a Nelson Dida per lo speciale “On The Road” dell’AC Milan. La pantera rossonera si è raccontata a 360 gradi…

Gli occhi di ogni tifoso del Milan iniziano a brillare quando si parla di Nelson Dida. L’ex portierone brasiliano ha fatto la storia rossonera nella prima decade degli anni 2000. Dida è uno di quelli che ha contribuito a portare il Diavolo sul tetto del mondo.

Ha vinto tutto tra i pali della porta rossonera, e da vera bandiera del club, è rimasto al Milan anche a fine carriera. Nelson è oggi il preparatore dei portieri della Prima Squadra. Un lavoro che svolge quotidianamente con grande passione e voglia, dimostrandosi sempre fedele a questi colori.

L’AC Milan lo ha reso protagonista dello speciale “On The Road”, un’intervista girata in macchina (BMW, car sponsor AC Milan) dove l’ex calciatore si è raccontato a 360 gradi. Dalla sua vita attuale a Milano, a quella passata in Brasile. Importanti sono i suoi riferimenti alle stagioni rossonere condivise con gli altri brasiliani del Milan, per arrivare anche a raccontare l’attività che svolge oggi a Milanello.

Dida, in compagnia del giornalista, ha fatto un vero viaggio introspettivo, parlando delle sue vecchie abitudini di calciatore e oggi di preparatore.

Un’intervista davvero speciale che vale la pena seguire e ascoltare. I racconti di Dida fanno comprendere quanto l’ambiente attorno allo spogliatoio e al club rossonero gode di caratteristiche uniche e piene di empatia.

Di seguito il video con l’intervista completa presente sul canale ufficiale YouTube dell’AC Milan: