Messias: “Dopo il derby avevo i brividi. Ora mi sento al top”

L’attaccante brasiliano ha rivelato le bellissime sensazioni provate dopo la vittoria nel derby e ha ammesso di sentirsi in forma ora.

Il Milan è in un momento di forma fisica e psicologica impressionante. Le ultime due vittorie contro Inter e Lazio hanno dato una carica incredibile alla squadra rossonera, che ora non si pone più limiti.

Uno dei calciatori che sta evidenziando grandi segnali di crescita è soprattutto Junior Messias. L’ex Crotone non era partito affatto bene in questa stagione, martoriato da vari problemi fisici, tanto che la dirigenza rossonera stava pensando di intervenire sul mercato nel suo ruolo. Il gol al Wanda Metropolitano all’Atletico Madrid è stata però la svolta per lui, che da quel momento è entrato una condizione mentale straordinaria, come lui stesso ha ammesso ai microfoni di SportMediaset.

Il brasiliano ha innanzitutto commentato l’emozione dopo la vittoria in campionato contro l’Inter. Queste le sue parole: “Sono sincero, io è da tanto che non mi sentivo così emozionato, di vincere una partita così. Quando sono andato a casa avevo ancora i brividi, perché vincere un derby così in rimonta è una cosa bellissima”.

Contro la Lazio hai dimostrato una grande tenuta fisica. Ti senti al top ora?

“Sì certo. Quando ti senti così anche la testa lavora diversamente. Quando credi nell’uno contro uno, vuoi andare ad aggredire l’avversario perché sai che hai gamba, allora è diverso. Come ho detto prima, le mie caratteristiche sono queste”.