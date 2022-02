Theo Hernandez: “Mi volevano in tanti, ma io ho pensato solo al Milan. Sono felice”

Le prime parole del difensore rossonero dopo la firma in una diretta sul canale Tik Tok del club.

E’ finalmente arrivata l’ufficialità del rinnovo di Theo Hernandez fino al 2026 con il Milan. Il club ha annunciato l’ufficialità attraverso un comunicato sul sito ufficiale.

Il difensore rossonero, che guadagnerà 4 milioni più bonus, ha subito parlato tramite i canali ufficiali del Milan in una diretta su TikTok. Queste le sue parole: “Sono molto felice. Dal primo giorno in cui sono arrivato qua mi sono trovato benissimo con il mister, la squadra, Maldini e tutti. Per questo ho rinnovato. Ora dobbiamo continuare così e fare le cose per bene. E’ vero che c’erano tante squadre che mi volevano, ma io ho pensato solo al Milan e a rimanere qua. Sto veramente molto bene qua, con amici e compagni di squadra, fidanzata e col bambino in arrivo. Sono veramente felice”

Cosa ti hanno detto Maldini e Massara?

“Abbiamo scherzato un po’, ma quello che mi volevano dire me l’hanno già detto venendo qua. Ciò che mi hanno detto lo so dal primo giorno”.

Theo ha poi aggiunto: “Sono uno dei migliori terzini al mondo? Sono ancora giovane, devo crescere giorno dopo giorno. Non devo dire se sono migliore di altri: questo lo deve dire la gente. Pioli mi ha migliorato in tutto, sia come persona che nel gioco. Dal primo giorno che sono arrivato mi ha detto che devo fare ciò che so. Tutti mi aiutano”.

Sulle sue qualità

“A me piace più attaccare che difendere. La mia idea quando prendo palla è quella di andare in porta. Poi se c’è qualcuno la passo (ride, ndr). La nostra fascia sinistra è devastante, Rafa è un giocatore incredibile, veloce e tecnico, ma è giovane e deve crescere ancora”.

Quando un difensore ti deve puntare cosa pensa?

“Porca put…a mi devo togliere da qua!”

Sulla fascia da capitano indossata il 6 gennaio

“Il mister me l’aveva detto ma io pensavo fosse uno scherzo. Era vero, spero di tenerla ancora per più tempo. Siamo una bella famiglia, a volte usciamo tutti insieme. Per questo sono rimasto qua, perché sono felice con i tifosi e con i compagni”.