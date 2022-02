Milan, finalmente è ufficiale: Theo Hernandez rinnova fino al 2026

Adesso è ufficiale: Theo Hernandez ha rinnovato il contratto con il Milan per due anni. Per l’esterno rossonero stipendio da Top Player. E’ lui il simbolo della nuova era rossonera

Il Milan ha ufficializzato finalmente un’operazione fondamentale per il presente e per il futuro. Theo Hernandez ha rinnovato il suo contratto fino al 2026. Il club non ha rivelato le cifre del nuovo accordo ma, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il nuovo stipendio dovrebbe essere di 4,5 milioni più bonus. Un riconoscimento importante per un calciatore simbolo del nuovo corso rossonero.

Ecco il comunicato del club rossonero:

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard Francois Hernandez fino al 30 giugno 2026. Theo è arrivato al Milan nell’estate del 2009 e ha mostrato subito le sue qualità sul terreno di gioco, meritandosi l’ammirazione e l’affetto dei tifosi rossoneri in tutto il mondo. Dopo 108 presenze, 19 gol e 18 assist, Theo Hernandez e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino”

Sono settimane che si parla di accordo. Lo stesso Paolo Maldini, poco prima della sfida contro la Juve dello scorso 24 gennaio, aveva confermato che era praticamente tutto fatto. Ieri l’agente Quilon è stato a Casa Milan per formalizzare l’accordo e risolvere gli ultimi dettagli burocratici: adesso è arrivata la tanto attesa ufficialità del rinnovo, confermato fino al 2026. Dal suo arrivo ad oggi, Theo Hernandez, che aveva un contratto fino al 2024, aveva uno stipendio di 1,5 milioni. Dopo anni ad altissimi livelli (il francese è ormai fra i migliori esterni al mondo) il club ha deciso di allungare l’accordo e soprattutto di migliorare concretamente il suo compenso economico. Che adesso, non ufficiale, dovrebbe aggirarsi intorno ai 4,5 milioni più bonus.