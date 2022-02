Milan, Maignan ha un obiettivo | “Lo raggiungerà presto”

Il portiere del Milan Mike Maignan si è dato un obiettivo specifico in vista del proprio futuro. C’è chi è sicuro che lo raggiungerà.

Negli ultimi giorni si è parlato spesso dell’avvicendamento tra i pali del Milan, avvenuto ormai durante la scorsa estate. Tutta colpa dell’ex rossonero Gianluigi Donnarumma, che è tornato a commentare il suo addio per scadenza di contratto.

Gigio, attualmente portiere del PSG, ha fatto intendere come il Milan abbia rapidamente trovato il suo sostituto ben prima dell’estate 2021. Il club, sapendo del rifiuto a rinnovare del classe ’99, ha bloccato in anticipo Mike Maignan. Un investimento da 13 milioni di euro, giunto dal Lille, che sembra aver convinto tutti.

Il derby di sabato scorso è la prova assoluta: grande prestazione di Maignan, che ha tenuto a galla il Milan nel primo tempo concedendo la possibilità di effettuare la rimonta ai suoi. Il successo per 2-1 è in gran parte merito del talento e dei riflessi del numero 16 rossonero.

Frey è pazzo di Maignan: “Un leader naturale, sembra sia al Milan da 5-6 anni”

Giudizio unanime sulle qualità di Maignan. Non a caso, uno dei migliori portieri francesi passati per la nostra Serie A lo ha pubblicamente elogiato in un’intervista rilasciata ad Eurosport. Si tratta di Sebastien Frey, ex numero uno di Inter, Parma e Fiorentina tra le altre.

Frey ha esaltato le qualità mentali e caratteriali del suo connazionale: “Mike psicologicamente è molto forte. Ha giocato un gran derby ma già da inizio stagione sta dimostrando grandi qualità. Non è facile adattarsi subito al calcio italiano, ma ha una testa molto forte e pronta, grande carisma. E’ al Milan da pochi mesi ma sembra che ci giochi da 5-6 anni. Si sente già a casa”.

Maignan ha già fatto dimenticare Donnarumma. Secondo Frey però il segreto è quello di lavorare accanto ad un grande campione: “Lavorare ogni giorno vicino a Nelson Dida è una gran cosa. Lui è un mostro sacro, sicuramente gli infonderà tanto della sua esperienza e della sua classe. Così Mike può diventare subito un leader”.

Infine si parla di un obiettivo di carriera per il portiere: “Maignan è il candidato numero uno per diventare prossimo titolare della Nazionale francese. E’ una sua giusta aspirazione, personalmente lo vedo favorito per il dopo-Lloris. Prima o dopo il Mondiale? Non lo so, ma sicuramente merita spazio con i Bleus. Gli auguro di diventarlo il più presto possibile”.