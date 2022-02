Rinnovo Theo, la gioia di Tonali e Giroud sui social: “Te lo meriti” – FOTO

La notizia del rinnovo di Theo Hernandez ha fatto felice tutto l’ambiente rossonero, compresi i giocatori del Milan. Le congratulazioni di Tonali e Giroud…

Grande giornata oggi a Casa Milan! Finalmente è arrivato uno dei rinnovi di contratti più attesi della stagione. Theo Hernandez ha esteso il suo accordo col Milan sino al 2026, ed oggi il club ha fatto l’annuncio ufficiale in grande stile. Subito dopo le firme, il francese ha rilasciato fantastiche dichiarazioni ai canali ufficiali dell’AC Milan.

Theo ha sottolineato il suo grande attaccamento al club, ai tifosi e ai compagni, nonché all’allenatore Stefano Pioli. Sentimenti forti che lo hanno condotto a rifiutare le offerte di altri top club europei, come Barcellona e Paris Saint Germain. I supporters hanno vissuto con immensa felicità la giornata di oggi. Theo Hernandez è entrato nei cuori della tifoseria del Milan sin da subito, ma oggi il legame, soprattutto dopo il rinnovo, si è rafforzato ancor di più.

Non soltanto i tifosi hanno espresso grande gioia per l’evento in questione. Anche alcuni giocatori rossoneri si sono congratulati con il compagno terzino per il prolungamento di contratto. Tra questi, Sandro Tonali e Olivier Giroud sono corsi sui social ad omaggiare Theo Hernandez.

Entrambi hanno pubblicato una storia Instagram di Theo con la maglia rappresentante il rinnovo sino al 2026. Il connazionale Giroud ha scritto: “Congratulazioni fratello, te lo meriti”. Mentre Tonali ha lasciato parlare delle emoticon per lui: cuori rossoneri e diversi trenini a simboleggiare la velocità di Theo sulla fascia.

Sandro e Olivier sono altri due rossoneri che in poco tempo hanno conquistato l’ambiente rossonero, dimostrando con i fatti l’attaccamento alla maglia. Le loro congratulazioni sono assolutamente sincere.