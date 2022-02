Theo Hernandez sui social: “Una storia d’amore che non conosce tempo” – FOTO

Dopo il lieto annuncio del rinnovo di contratto, Theo Hernandez ha espresso tutta la sua gioia sui social. Fondamentale la sua frase che fa sognare i tifosi rossoneri…

Dopo una lunga attesa è finalmente oggi arrivato l’annuncio ufficiale. Theo Hernandez ha rinnovato il suo contratto col Milan sino al 2026. Una firma che vale quanto una promessa d’amore a questi colori gloriosi. Il club, dal suo canto, ha voluto ricompensare il valore e la crescita esponenziale del terzino, oggi perno della squadra di Pioli.

Triplicato l’ingaggio al francese, che da adesso guadagnerà 4 milioni di euro a stagione più eventuali bonus. Ovviamente, la dirigenza milanista è stata brava a blindare uno dei suoi giocatori più importanti per i prossimi anni. Subito dopo l’annuncio ufficiale, il terzino ha rilasciato una gran bella intervista ai canali del club, precisamente sul profilo Tik Tok dell’AC Milan.

Parole piene di passione per i colori rossoneri quelle di Theo, il quale ha sottolineato di aver ricevuto diverse offerte da altri club ma che nella sua testa c’è solo il Milan. Quello di oggi è sicuramente un pomeriggio felice per tutto l’ambiente rossonero. Ma non è finita qui, perchè subito dopo l’annuncio del rinnovo, Theo è corso sui social a ribadire il suo amore per il Milan.

Un post fantastico quello condiviso dal francese su Instagram, che fa sognare ancor di più i tifosi rossoneri. Theo Hernandez, nella didascalia sotto al post, ha usato parole decisive. “Una storia d’amore che non conosce tempo” ha scritto il terzino. Una frase che può significare tanto. Theo ha tutta l’intenzione di diventare una bandiera di questo club, incentrando la sua carriera sui colori rossoneri.

Il post del terzino continua: “Il sogno rossonero va avanti e io sono molto felice di continuare a far parte di questa meravigliosa famiglia”. Che dire, ci auguriamo che Theo Hernandez possa scrivere pagine fantastiche della storia del Milan, da qui sino a fine carriera.