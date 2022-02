Coppa Italia Femminile, le rossenere volano in semifinale: battuta la Samp 4-1

Anche le rossonere accedono alle semifinali della Coppa Italia. Battuta la Sampdoria per 4-1. È un super Milan Femminile!

Ottimi risultati sia sul fronte maschile che femminile, dato che anche le rossonere guidate da Maurizio Ganz hanno strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia. Oggi pomeriggio, il Milan ha battuto la Sampdoria per 4-1 nel match di ritorno dei quarti di finale. Partita disputata allo Stadio Vismara.

Una prova superlativa per le rossonere, che si sono portate portate in vantaggio praticamente subito. Ci ha pensato la giovanissima Miriam Longo a segnare l’1-0 al 2’ minuto del primo tempo. Un inizio di grande qualità confermato nel corso della gara. Difatti, il Milan ha chiuso la prima frazione di gara in doppio vantaggio. Al 27’ è arrivato il raddoppio di Greta Adami da calcio di punizione.

Il secondo tempo è iniziato alla stessa maniera del primo, dato che dopo un minuto dalla ripresa la neo rossonera Stepelfeldt ha segnato il 3-0. La centrocampista svizzera è già a quota 3 reti in stagione. Le blucerchiate di Cincotta hanno tentato la rivalsa trovando la rete della speranza al 63’ con Helmvall.

Ma nulla da fare, il Milan ha chiuso completamente i giochi al 76’ ancora con Miriam Longo. La giovanissima ha trovato la prima doppietta con la maglia rossonera. Un pomeriggio da incorniciare per il Milan Femminile, che conta adesso 5 vittorie consecutive.

La gara di andata, giocata in trasferta, era terminata con lo stesso risultato. 1-4 in favore delle rossonere. Due vittorie nette che dimostrano la crescita e la maturazione di questa squadra nell’ultimo periodo. La semifinale è più che meritata.