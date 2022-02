Milan, il Barcellona li prende entrambi | Doppio colpo dai rossoneri!

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Alessio Romagnoli ha ben chiaro il suo futuro. La big europea è una possibilità concreta…

Archiviata la sessione di mercato di gennaio, le notizie sui prossimi acquisti stanno continuando ad infiammare l’ambiente Milan. Già, perchè pare che il mercato estivo rossonero abbia già due volti chiari e ben noti. Sven Botman e Renato Sanches dal Lille.

Soltanto ieri è impazzata la notizia della presenza degli agenti di Botman a Casa Milan. Maldini e Massara sono pronti a lavorare d’anticipo e assicurarsi un colpaccio difensivo per l’estate. È noto che l’olandese sia il profilo in cima alla lista dei desideri della dirigenza, e i margini di riuscita dell’affare sono buoni.

Indiscrezioni di mercato confermate dalla maggioranza delle fonti più quotate italiane ed estere. Ma l’arrivo di Botman in rossonero porrebbe maggiori incognite sul destino di Alessio Romagnoli. Il difensore del Milan vedrà scadere il suo contratto nel 2022, e ad oggi pare non ci siano segnali di un vicino rinnovo, anzi.

Se sino a qualche settimana fa sembrava ci fosse un principio d’accordo tra le parti, adesso c’è stato un allontanamento. Romagnoli è il secondo rossonero più pagato dal Milan, con circa 5 milioni d’ingaggio percepito a stagione. Maldini e Massara sanno bene che il giocatore non vale così tanti soldi. Attenzione, Alessio è un ottimo difensore, ma secondo il tetto ingaggi stabilito dalla società, lo stipendio attuale è certamente esagerato.

Ecco che il Milan ha offerto un rinnovo al ribasso al difensore azzurro. Fattore decisivo che ha fatto tentennare lui e il suo agente. Adesso, l’addio pare la soluzione più probabile. In Spagna ne sono certi, e accostano con forza Alessio ad una big di Liga.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, il Barcellona di Xavi Hernandez è alla ricerca di rinforzi difensivi per la prossima stagione. Umtiti, Lenglet e Gerard sono alla porta, ed ecco che i blaugrana hanno puntato con convinzione Alessio Romagnoli. Il nome del rossonero non è nuovo all’ambiente del Barcellona, dato che già in estate gli spagnoli si erano fatti avanti.

Il club blaugrana sembra essere tornato all’attacco data la ghiotta possibilità di prelevarlo a parametro zero a giugno. La medesima fonte afferma che Romagnoli sarebbe assolutamente d’accordo al trasferimento in Liga, ormai certo dell’addio al Milan. Trovare spazio in una big europea come il Barca potrebbe essere la migliore scelta per il suo futuro.

Fichajes.net aggiunge addirittura che sulle tracce di Romagnoli ci siano anche top inglesi come Manchester City e Manchester United, ma ad oggi non si hanno conferme su tali indiscrezioni. Ad ogni modo, il Barcellona e il suo Presidente stanno attenzionando diversi profili tra cui Matthijs De Ligt, Andrea Christensen, e appunto Alessio Romagnoli.

Sarà in Spagna il futuro prossimo del capitano rossonero? Si attendono conferme dall’Italia.