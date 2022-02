Milan, maxi-offerta dalla Premier League | Il rossonero è indeciso

Dall’Inghilterra filtrano importanti notizie sul conto del rossonero. Il Tottenham è assolutamente intenzionato a puntare su di lui…

Continua la baraonda mediatica attorno a Franck Kessie e al suo mancato rinnovo col Milan. Oggi stesso, il tecnico Stefano Pioli ha dichiarato in conferenza stampa di non aver alcun dubbio sulle qualità morali del centrocampista ivoriano, eppure i conti continuano a non tornare.

Franck pare stia attuando la stessa strategia di Gianluigi Donnarumma e il suo agente. Insomma, arrivare a scadenza di contratto e assicurarsi un maxi ingaggio (e maxi commissioni al procuratore) in un altro club. Nelle ultime settimane diverse voci hanno accostato il mediano rossonero al Barcellona.

Pare che Xavi Hernandez veda in Kessie il perfetto sostituto dell’ormai “anziano” Sergio Busquets, anche se negli ultimi giorni sono circolate voci riguardo al fatto che i blaugrana reputino eccessive le richieste del manager Atangana. Il Barcellona avrebbe offerto 5 milioni di euro d’ingaggio, cifra assai distante dagli 8 richiesti.

Eppure, si dice che Barcellona sia la destinazione preferita da Franck. La situazione è parecchio confusa, considerando anche il forte interesse del Tottenham. Dall’Inghilterra, e precisamente dal The Sun, arrivano notizie fondamentali al riguardo.

Kessie al Tottenham: Conte è disposto a tutto

Secondo il noto tabloid inglese, il Tottenham avrebbe presentato una maxi offerta a Franck Kessie per battere la forte concorrenza del Barcellona. In soldoni, gli Spurs sono pronti a garantire l’ingaggio richiesto dal centrocampista, più un sostanziale bonus alla firma del contratto.

Antonio Conte è assolutamente convinto, secondo la fonte, che Franck sia il perfetto rinforzo per la sua rosa. E si sa, l’interesse del tecnico italiano non è affatto una novità. Rimane da fare i conti con le volontà del giocatore, che pare continui a preferire la destinazione blaugrana a quella inglese degli Spurs.

The Sun sottolinea che nel caso in cui sarà impossibile arrivare all’ivoriano, Conte potrebbe puntare tutto su Arturo Vidal, il centrocampista che ha già allenato alla Juventus e che ha poi fortemente voluto all’Inter. Anche il cileno è in scadenza di contratto, ma parliamo di un giocatore quasi prossimo al termine della carriera. Vidal ha 34 anni, e un investimento su di lui sarebbe ben distante, in termini di qualità e lungimiranza, da quello per Franck Kessie.

Molto dipenderà quindi da come si muoverà il Barcellona, oggi club in cima ai desideri del mediano rossonero. Ad oggi sembra inutile pensare che Kessie possa firmare il rinnovo col Milan prima di giugno. Maldini e Massara hanno le idee ben chiare su come gestire i contratti dei giocatori del Milan.