Milan-Sampdoria, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Milan-Sampdoria, un match di grande importanza per i rossoneri che puntano la vetta della classifica. Le indicazioni su dove vederla in diretta tv e in streaming

Una partita da non sbagliare per chiudere con successo una settimana iniziata con la vittoria nel Derby e proseguita con l’ufficialità dell’atteso rinnovo di Theo Hernandez e la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia con il 4-0 rifilato alla Lazio.

Alle 12.30, a San Siro, il calcio d’inizio di Milan-Sampdoria, partita che potrebbe riportare i rossoneri in vetta alla classifica. L’1-1 del Maradona tra Napoli e Inter, sancito dai gol di Insigne e Dzeko, può permettere, infatti, al Milan un doppio sorpasso sui partenopei e i nerazzurri con il possibile primo posto con un punto di vantaggio sui Cugini, i quali – va ricordato – hanno comunque ancora da recuperare il match con il Bologna non disputato all’Epifania.

Uno scenario allettante ma raggiungibile con una sola condizione: la vittoria. Senza Ibrahimovic infortunato e Hernandez squalificato (oltre a Kjaer), Pioli recupera Tomori che torna al centro della difesa con Romagnoli. Calabria cambia fascia per rimpiazzare Theo, “sostiuito” a destra da Florenzi. Torna in mediana Kessie con Tonali. In avanti spazio a Diaz, protagonista con Lazio e Inter e agli insostituibili Leao e Giroud. A destra, solito ballottaggio tra Messias e Saelemaekers.

La Sampdoria dell’ex Giampaolo si presenta a San Siro in fiducia dopo il 4-0 rifilato al Sassuolo. Attenzione agli ex interisti Candreva e Sensi e all’altro nuovo acquisto Giovinco, arrivato da svincolato per sostituire l’infortunato Gabbiadini. Caputo in avanti potrebbe essere preferito a Quagliarella, in rete nell’ultimo precedente disputato a San Siro (1-1).

Milan-Sampdoria, dove vederla in diretta tv e in streaming

Come tutti i match della stagione di Serie A in programma alle 12.30, Milan-Sampdoria sarà in trasmessa sia da Dazn che da Sky. Su Dazn, diretta streaming sull’applicazione disponibile, in abbonamento, per smart tv, smartphone, tablet, Amazon Fire Tv, Apple Tv, decoder Tim Vision e console di gioco.

Su Sky e Now Tv la diretta di Milan-Sampdoria sarà sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 251. In telecronaca, Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Approfondimenti pre e post partita su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24. Gli abbonati a Sky possono vedere la partita in streaming su SkyGo.

Anche la prossima partita del Milan, atteso dalla Salernitana sabato 19 febbraio alle 20.45, sarà trasmessa in simulcast su Sky e Dazn. Le due successive, invece, contro Udinese e Napoli saranno in esclusiva su Dazn.