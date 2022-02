Niente rinnovo: addio Milan e futuro in Italia

Il rinnovo non arriva e il futuro del calciatore è sempre più lontano dal Milan. Il giocatore può, però, continuare a militare in Serie A. Il punto su un titolare di Pioli

Passa il tempo e il rinnovo di Franck Kessie non arriva. Come più volte raccontato, la trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, è bloccata ormai da mesi. Parti distanti, tra offerta e richiesta ballano più di due milioni di euro.

Sono ormai settimane che giornali e siti, specializzati e non, accostano l’ivoriano a questa e quell’altra squadra. Ad oggi non c’è ancora nullo di definito, escludere al 100% il rinnovo con il Milan è impossibile ma le possibilità che resti sono davvero poche. Sarà il mese di marzo a dirci con quale maglia proseguirà l’avventura calcistica di Franck Kessie.

Sul centrocampista ci sarebbe mezza Europa, dal Psg, al Tottenham, passando per Barcellona, Real Madrid, Inter e Juventus. Ma Kessie non è l’unico calciatore in scadenza di contratto con il Milan. Il club rossonero deve fare i conti anche con Alessio Romagnoli.

La situazione Romagnoli

L’incontro a Casa Milan tra l’agente del difensore, Mino Raiola, di qualche settimana fa, aveva lasciato pensare che un accordo fosse davvero alla portata, dopo il pessimismo iniziale. Ma quelle sensazioni non si sono trasformate in una firma. Romagnoli ha dato priorità al Milan ma l’offerta non lo soddisfa. I rossoneri hanno messo sul piatto una cifra molto inferiore rispetto a quanto percepisce oggi. Sul piatto 2,8 milioni di euro a stagione, che rappresentano meno della metà dello stipendio attuale.

Difficilmente il Milan alzerà l’asticella ma Romagnoli per firmare vorrebbe qualcosa di più. Inevitabilmente il calciatore classe 1995 si sta guardando attorno.

Si sono fatti tanti nomi di squadre interessate a lui, della Juventus, del Barcellona ma fin qui nulla di davvero concreto, che ha fatto vacillare il difensore, che vuole ancora un ruolo da protagonista. Il club che ha mosso passi concreti ed è pronto a far recapitare un’offerta, simile a quella del Milan, è la Lazio. I biancocelesti non rappresenterebbero certo un upgrade per Romagnoli ma al cuore, si sa, spesso non si comanda.