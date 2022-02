Calciomercato Milan, quattro club vogliono la stella di Pioli

Quattro società straniere guardano in casa rossonera per rinforzarsi nel prossimo calciomercato estivo: un giocatore di Pioli attrae molto.

Il Milan ha un parco calciatori di ottimo valore e Stefano Pioli è molto bravo a tirare fuori il potenziale dal gruppo di cui dispone. Essendoci tanti giovani, i margini di crescita sono ancora notevoli.

In ogni reparto ci sono talento e qualità, non c’è dubbio sul fatto che la dirigenza abbia ben lavorato nella costruzione della squadra e l’abbia affidata all’allenatore giusto. Probabilmente manca qualche pedina per renderla più completa e forte, però la base è di ottimo livello e in estate verranno fatte le aggiunte necessarie.

Paolo Maldini e Frederic Massara ci tengono anche a confermare i migliori giocatori presenti oggi in organico. Non a caso è stato rinnovato il contratto di una stella come Theo Hernandez. E l’obiettivo è di firmare presto anche i prolungamenti di Ismael Bennacer e Rafael Leao. I top vengono blindati dalla società.

Mercato Milan, quattro squadre puntano Rafael Leao

Questa stagione sta sicuramente consacrando un grande talento come Rafael Leao, che in quelle due passate aveva un rendimento caratterizzato da alti e bassi. L’attaccante esterno portoghese sta avendo maggiore continuità nelle prestazioni ed è più decisivo. In questa annata è arrivato finora a 10 gol e 6 assist in 27 partite tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. È la migliore della sua carriera.

Il Milan crede molto in Leao e per questo aveva rifiutato delle offerte importanti nella scorsa sessione estiva del calciomercato. Adesso l’obiettivo è rinnovargli il contratto in scadenza a giugno 2024. La trattativa con l’agente Jorge Mendes è in corso e c’è fiducia di riuscire a raggiungere un accordo totale nel giro di poco tempo.

Intanto dalla Spagna arrivano indiscrezioni riguardanti l’interesse di alcune società per Rafael. Si parte dall’Atletico Madrid, dove c’è delusione per il rendimento avuto da Joao Felix dopo gli oltre 120 milioni di euro investiti per comprarlo dal Benfica. I Colchoneros cercheranno di venderlo e pensano anche a Leao come rinforzo.

Attenzione anche a squadre della Premier League. C’è il Manchester City ad aver messo gli occhi sul numero 17 rossonero, molto apprezzato da Pep Guardiola. Pure l’Arsenal lo ha messo nel mirino. Mikel Arteta gioca con il 4-2-3-1 e dunque il portoghese non avrebbe problemi a inserirsi dal punto di vista tattico.

Infine, il Newcastle United. I Magpies, in caso di salvezza, sono pronti a fare grandi investimenti nel prossimo calciomercato estivo. E Leao è un profilo che piace.