Calciomercato Milan, rifiuta il rinnovo | L’agente parla con Maldini

Un giocatore che piace molto ai rossoneri non rinnoverà il contratto: confermati i contatti avviati con Maldini e Massara.

Il Milan vuole confermare la qualificazione in Champions League ottenuta già nella scorsa stagione, è fondamentale. L’accesso alla massima competizione per club consente di accedere ai ricchi premi UEFA e di poter avere più margine di manovra sul calciomercato.

La società di via Aldo Rossi ha già alcune idee per rinforzare la squadra nella prossima estate. È ormai noto l’interesse concreto per Sven Botman, difensore centrale olandese del Lille. Recentemente c’è stato un incontro in sede con i suoi agenti e potrebbe essere proprio l’ex Ajax uno dei colpi estivi del Diavolo.

Botman ha già detto pubblicamente che gradirebbe giocare in una squadra come il Milan, però ci sono anche altre che lo vogliono. La sua valutazione di mercato supera i 30 milioni di euro, investimento che per i rossoneri è possibile solo qualificandosi alla prossima Champions League.

Botman non è l’unico giocatore del ;Lille particolarmente gradito a Maldini e Massara. Infatti, anche Renato Sanches piace molto ai due dirigenti. Considerando che il centrocampo probabilmente perderà Franck Kessie, in scadenza di contratto a fine giugno, sarà necessario mettere a segno un grande colpo per sostituire l’ivoriano.

Renato Sanches ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e di conseguenza il suo attuale club vuole venderlo nella prossima sessione estiva del calciomercato. Il giornalista Nicolò Schira conferma che il centrocampista portoghese ha rifiutato un’offerta di rinnovo del Lille.

L’ex Bayern Monaco vuole cambiare aria e il suo agente Jorge Mendes ha aperto i colloqui con il Milan. La società rossonera è molto interessata a lui e lo ritiene il principale obiettivo per rimpiazzare Kessie.

Verosimilmente l’acquisto del portoghese classe 1997 costerà circa 25 milioni, considerando la sua scadenza contrattuale ravvicinata. Attenzione alla concorrenza di club della Premier League. Attualmente Renato Sanches percepisce circa 5,5 milioni lordi annui. Il Milan in Italia può usufruire del Decreto Crescita per fare una buona offerta al calciatore.

