Verso Napoli-Milan, tre azzurri a rischio: le ultime

La sfida contro i rossoneri è in programma il 6 marzo e gli azzurri sperano di recuperare gli infortunati.

Il 6 marzo al Maradona è in programma un’altra sfida chiave di questo campionato, ovvero Napoli-Milan. In questo momento partenopei e rossoneri sono a vicinissime in vetta insieme all’Inter di Simone Inzaghi.

Sia la squadra di Stefano Pioli che quella di Luciano Spalletti si sono dimostrate all’altezza dei nerazzurri nello scontro diretto e adesso il campionato è più vivo che mai, con il prospetto di quella che sembra ormai a tutti gli effetti una corsa a tre per il titolo. Il calendario consente adesso a queste squadre dei turni che, almeno sulla carta, sono più abbordabili, e chi sbaglierà di meno potrà provare ad allungare in classifica.

Fra poco più di tre settimane la sfida tra Napoli e Milan potrà dare ulteriori indicazioni e sarà importante arrivarci al meglio, cercando di ridurre al minimo le assenze per l’appuntamento. Gli azzurri però hanno già tre calciatori a forte rischio per la partita con il Diavolo, nonostante manchi ancora diverso tempo.

Leggi anche:

Il primo è Lozano: il messicano è alle prese con una lussazione alla spalla rimediata con il suo Messico nel corso della partita contro il Panama. Al messicano si aggiungono altri due infortuni più recenti, quelli di Politano e Lobotka, entrambi procurati contro l’Inter. L’esterno ha rimediato un’elongazione al muscolo della gamba destra e i prossimi giorni saranno decisivi per stabilire la data del suo rientro.

Anche lo slovacco ha accusato un problema muscolare che andrà valutato nelle prossime ore. La sfida con il Milan è lontana ma Spalletti è già in ansia per alcuni dei protagonisti della squadra. La possibilità di recuperarli contro i rossoneri c’è ma non è scontata.