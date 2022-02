Calciomercato Milan, anche la Juventus si inserisce per l’attaccante

La Juventus vuole sfidare il club rossonero nella corsa a un centravanti molto chiacchierato nelle cronache di mercato.

In casa Milan si attende di conoscere il futuro di Zlatan Ibrahimovic per poi prendere una decisione per capire se verrà fatto o meno un investimento in attacco. Il rinnovo può cambiare le strategie.

Paolo Maldini ha dichiarato che lo svedese non sarà mai un peso e che la sua volontà è quella di non ritirarsi ancora. Chiaramente bisognerà vedere quali saranno le condizioni fisiche del giocatore, che sta affrontando una stagione con diversi infortuni.

Un fattore importante per la sua decisione può essere anche la qualificazione o meno della Svezia al prossimo Mondiale. Se la nazionale scandinava dovesse farcela, allora Ibra sicuramente continuerà per esserci in Qatar a novembre-dicembre 2022.

Se Ibrahimovic dovesse rinnovare il contratto, il Milan rinvierebbe di un anno l’investimento su un nuovo bomber. Tuttavia, non è escluso che nel caso di partenza in prestito del giovane Marko Lazetic non possa comunque arrivare a Milanello un attaccante low cost con esperienza in Serie A.

Il nome circolato spesso è quello di Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino e sicuro partente. Rappresenta un’interessante occasione a parametro zero per più squadre. Lui vuole giocare ancora in Europa, con l’Italia come priorità, e già rifiutato le ricche offerte arrivata da Arabia Saudita e Canada.

Il 28enne centravanti è tifoso del Milan e sogna di indossare la maglia rossonera. Se Paolo Maldini lo chiamasse, lui correrebbe a Milanello. La sua preferenza per il futuro è senza dubbio il trasferimento nella squadra di Stefano Pioli. Già nel 2017 poteva trasferirsi a Milano, però Urbano Cairo rifiutò un’offerta da oltre 50 milioni presentata da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli.

La dirigenza rossonera non ha ancora deciso se puntare o meno su Belotti, che rimane in standby e valuta anche altre opzioni. Anche Napoli e Roma lo hanno messo nel mirino per la prossima sessione estiva del calciomercato.

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, anche la Juventus sta valutando l’ingaggio del Gallo. Tuttavia, appare difficile che il giocatore tradisca il Torino trasferendosi dagli acerrimi rivali dei granata. Non va escluso che il club bianconero possa comunque presentare un’offerta per convincerlo, però Belotti probabilmente la rifiuterebbe nel caso.