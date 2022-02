Infortunio Ibrahimovic, c’è una data per il rientro: le ultime

Lo stop di Zlatan Ibrahimovic appare più lungo e tortuoso del previsto. Ma si comincia a parlare di una data precisa per rivederlo in campo.

Il 2022 di Zlatan Ibrahimovic non è iniziato benissimo. Un rigore fallito contro la Roma, un gol facile-facile con il Venezia e poi l’ennesimo infortunio muscolare della sua stagione, occorsogli durante il match contro la Juventus.

Fastidio piuttosto consistente al tendine d’achille, zona particolarmente delicata soprattutto per i calciatori in avanti con l’età. Ibra è fuori dunque dallo scorso 23 gennaio. Chi sperava di poterlo rivedere in campo subito dopo la sosta per le Nazionali dello scorso mese ha preso una grossa toppa.

Ibrahimovic ha ascoltato il suo fisico, il quale gli ha fatto capire di dover attendere ai box prima di fare il suo rientro sul campo in gare ufficiali. Lo svedese continua a lavorare a parte a Milanello, soffrendo per l’incapacità nell’aiutare squadra e compagni in un momento così intenso della stagione.

Leggi anche:

Ibra, obiettivo playoff Mondiali: in forma a marzo

Molto difficilmente Ibrahimovic sarà abile ed arruolabile per le prossime gare ufficiali del Milan. Impossibile vederlo tra i convocati per la sfida di sabato sera contro la Salernitana. Secondo il Corriere dello Sport sarà lasciato a riposo pure per la partita successiva contro l’Udinese, prevista per venerdì 25 febbraio.

La prima data utile e realistica per rivedere Ibrahimovic tra i disponibili diventa quella del 6 marzo, quando scatterà l’ora del big match tra Napoli e Milan. L’attaccante punta ad esserci al ‘Maradona’, in uno scontro diretto dove servirà anche la sua classe e la sua esperienza per avere la meglio della squadra di Luciano Spalletti.

Se riuscisse ad accelerare i tempi ci sarebbe anche una chance di ritrovare convocazione e campo per il derby d’andata di Coppa Italia. La semifinale Milan-Inter si gioca martedì 1 marzo, ma lo staff medico rossonero non ha fretta e vuole restituire a mister Pioli un Ibrahimovic al top e senza rischi di ricadute muscolari. Nelle prossime ore si capiranno meglio i reali tempi di recupero.

L’obiettivo di Ibra è quella di essere al 100% per la fine del mese di marzo. In quei giorni la sua Svezia si gioca un posto al Mondiale di Qatar 2022 nei playoff della zona europea. Il 24 marzo è prevista la prima sfida in tal senso contro la Repubblica Ceca. L’attaccante del Milan vuole e deve esserci per forza.