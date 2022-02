Milan, Leao festeggia le 100 presenze: “Minimo altre 300” – FOTO

Oggi, Rafael Leao ha festeggiato le 100 presenze in maglia rossonera. In squadra c’è chi lo prega di arrivare a timbrarne altre 300….

Giornata di sorrisi a Milanello! Maldini e Massara, in rappresentanza del club rossonero, hanno premiato Rafael Leao per le 100 presenze raggiunte con la maglia del Milan. Il portoghese ha ricevuto il riconoscimento dinnanzi ai compagni e a tutto lo staff, che lo hanno calorosamente applaudito ed omaggiato.

Un grande traguardo per Rafa, che in questa ultima stagione è riuscito ad entrare in pianta stabile nel cuore del popolo rossonero. Rispetto ai due anni precedenti, Leao ha dimostrato quella maturità e continuità che gli erano tanto mancate. Era stato parecchio criticato il portoghese prima di questa stagione, definito da molti un fuoco di paglia che si accendeva e spegneva in base ai diversi periodi.

Ma oggi è completamente un Leao diverso, cresciuto nella testa e negli atteggiamenti. Lavora molto di più per migliorare sè stesso e aiutare la squadra, e questo è certamente merito del tecnico Stefano Pioli. Le idee del mister sono riuscite a intrufolarsi al meglio nella mentalità del giovane, che adesso è decisivo ad ogni partita.

Il Milan conosce la grande importanza di Rafa Leao, e sta già lavorando duramente per il rinnovo contrattuale. Un’impresa non semplice tanto quanto quella per i prolungamenti di Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Ma filtra ottimismo. Nel frattempo, in squadra c’è lo prega di rimanere in rossonero per ancora tanti anni.

Leggi anche:

Leao, la richiesta del compagno: “Fai altre 300 presenze”

Domenica a pranzo abbiamo visto uno straordinario feeling tattico tra Mike Maignan e Rafael Leao. Il portiere, da vero regista arretrato, ha propiziato un assist da 70 metri al portoghese, conducendolo di fatto al gol. Una rete spettacolare nel complesso, nato dal dialogo tra due giocatori che si conoscono parecchio bene.

Già, perchè Rafa e Mike sono stati compagni anche al Lille e tra i due c’è quella confidenza tale da comprendersi al meglio. Maignan sembra non voler più perdere di vista Leao, e il suo commento sul post social del portoghese lo dimostra alla grande.

Dopo la premiazione per le 100 presenze, Rafa ha pubblicato un pensiero su Instagram per festeggiare l’importante traguardo. E Mike lo ha praticamente pregato di timbrare almeno altre 300 presenze con la maglia del Milan. Il portierone vuole diventare un perno di questa squadra per molti anni, e vorrebbe che Rafa Leao facesse altrettanto. I tifosi non desiderano altro!