Milan, il futuro di Florenzi: i tifosi hanno già deciso – FOTO

Si discute del futuro di Alessandro Florenzi, laterale del Milan che è ancora di proprietà Roma. A fine stagione si deciderà.

Poche ore fa ha cominciato a circolare una notizia di mercato decisamente sorprendente. Il Milan sarebbe in corsa con altri top club per il cartellino di Nouassir Mazraoui, laterale destro che si svincolerà dall’Ajax.

Una grande occasione di mercato, visto che il terzino si prenderebbe a costo zero, ma quanto effettivamente servirebbe al Milan? I rossoneri nel ruolo di terzino destro sono attualmente copertissimi. Davide Calabria è il titolare assoluto del ruolo, ma non mancano le alternative: Alessandro Florenzi e anche Pierre Kalulu, anche se il francese gioca molto spesso da centrale.

Tra questi, l’elemento in discussione per il futuro è di certo Florenzi. Il calciatore classe ’91 è in prestito dalla Roma, ma il Milan vanta un’opzione da circa 4,5 milioni per riscattarlo a titolo definitivo al termine della stagione. Tutto da valutare il suo destino, anche se i tifosi milanisti hanno già un’idea piuttosto condivisa.

Su Twitter plebiscito dei tifosi per Florenzi: “È già un idolo”

Sorprendentemente, alla notizia del pressing Milan per Mazraoui, molti tifosi rossoneri hanno invaso la piattaforma Twitter con commenti non proprio favorevoli a questa eventuale trattativa. Sia perché dietro al terzino ci sarebbe lo zampino dell’agente Mino Raiola, sia perché molti sono soddisfatti di Florenzi come interprete del ruolo.

Proprio Florenzi è stato ampiamente elogiato dagli utenti di fede rossonera. Per alcuni è “Un idolo assoluto“, per altri “Da riscattare subito“. E c’è persino chi ringrazia la Roma per averlo praticamente svenduto al Milan la scorsa estate con una formula favorevole di trasferimento.

Florenzi deve restare! È un idolo di noi tifosi milanisti… — Chiara rossonera ❤🖤☀️ (@chiaramilanista) February 17, 2022

Torno a ringraziare la società e tifosi dell’@asroma per aver scaricato @Florenzi! Gioca ovunque, si sacrifica, fa spogliatoio ed è sempre il primo a correre verso la sua nuova Sud … Grazie! #Florenzi #MilanSampdoria @acmilan ❤🖤 pic.twitter.com/v5TQWmOPJg — Ire (@irepoc85) February 13, 2022

Florenzi va riscattato subito. È una brava persona. È attaccato alla maglia a noi tifosi e dà tutto in campo…Milan niente scherzi! Deve restare con noi pic.twitter.com/Yx3mIjhbjx — Chiara rossonera ❤🖤☀️ (@chiaramilanista) February 13, 2022

4.5 per Florenzi è una cifra che si puo limare a 2.5. La Roma deve rifondare e ha il 4º monte ingaggi della serie A con la squadra al 7º posto…tratterà eccome! — Milanisti Metodisti (@MMetodisti) February 17, 2022