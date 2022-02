Sky – Milan, sfida a Dortmund e Barcellona: idea Mazraoui a parametro zero

Una bomba clamorosa arriva direttamente da Fabrizio Romano. Il Milan è in corsa per il talento marocchino in scadenza di contratto…

Il celebre esperto di mercato, Fabrizio Romano ha appena sganciato una bomba clamorosa. La notizia riguarda il Milan, ed è assolutamente inaspettata. Secondo il giornalista, il club rossonero è in corsa per il talento cristallino dell’Ajax, che a giugno vedrà scadere il suo contratto.

Si tratta di Noussair Mazraoui, terzino promettente della squadra olandese. Di nazionalità a metà tra quella marocchina e quella olandese, Mazraoui è un classe classe 1997 titolarissimo dell’Ajax. Il Milan, però, non è l’unico a voler aggiudicarsi il giocatore a costo zero. Fabrizio Romano sottolinea che a far compagnia ai rossoneri nella corsa al marocchino ci sono anche Barcellona e Borussia Dortmund.

Non una concorrenza facile da battere, ma in questo caso ad essere assolutamente decisiva sarà la volontà del calciatore. Noussair guadagna poco più di 600 mila euro, e il Milan, così come le concorrenti non avrebbero alcun problema a garantire al giocatore uno stipendio stagionale più alto.

Come dicevamo, sarà il terzino a decidere la sua prossima destinazione. Fabrizio Romano ha confermato che Mazraoui non rinnoverà il suo contratto con l’Ajax e si prenderà del tempo per valutare le diverse offerte ricevute.

Excl: AC Milan are in the race together with Borussia Dortmund and Barcelona to sign Noussair Mazraoui as free agent. Nothing agreed, still open – Mazraoui will take his time to decide. 🇲🇦 #transfers

Mazraoui announced his decision to leave Ajax on a free months ago. @SkySport pic.twitter.com/JEKc6AVTHO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2022