Calciomercato Milan, conferma dalla Grecia: “Rossoneri interessati”

Maldini e Massara potrebbero pescare un innesto dal campionato greco: arriva una conferma importante.

Il Milan ha un settore scouting attivo in tanti campionati e visiona molti calciatori che magari in Italia sono poco conosciuti. Anche la Grecia è un Paese tenut0 d’occhio dagli osservatori rossoneri.

Nel 2021 si è spesso parlato di un interesse per Sotiris Alexandropoulos, centrocampista classe 2001 che milita nel Panathinaikos. Un talento molto promettente che in questa stagione ha finora messo insieme 2 gol e 2 assist in 23 presenze totali. Ma lui non è l’unico giocatore del campionato greco nella lista della dirigenza milanista.

Mercato Milan, colpo Camara? Attenzione alla concorrenza

Un altro calciatore che il Milan sta seguendo con interesse in Grecia è Aguibou Camara, sotto osservazione da mesi e seguito anche durante la Coppa d’Africa. Il guineano classe 2001 è un prospetto che piace e adesso è anche arrivata una conferma ulteriore.

Notis Chalaris, giornalista del portale BnSports che segue con attenzione le vicende dell’Olympiacos Pireo, ha concesso un’intervista a Tuttomercatoweb.com e ha confermato che il Milan è interessato a Camara: “È un giocatore che può inventare la giocata dal nulla. Ha un talento eccezionale e fa la differenza. Ecco perché piace a grandi squadre come Milan e Liverpool”.

In Grecia risulta che l’interesse rossonero per il trequartista guineano è concreto. Per l’ex talento del Lille B un totale di 6 gol e 5 assist nelle 30 presenze stagionali. Una buona annata finora.

Fisicamente non prestante, dato che è alto 1,68 metri, ma sicuramente dotato a livello tecnico. Agisce soprattutto sulla trequarti, però può giocare anche da centrocampista o da esterno. Ha buoni margini di crescita. Oltre al Milan, anche il Liverpool lo segue. In Inghilterra in questi mesi davano pure altre società della Premier League sulle tracce del ragazzo: Leicester City e Newcastle United ad esempio.

L’Olympiacos Pireo ha speso circa 130 mila euro per comprarlo dal Lille B, quindi può fare una grande plusvalenza vendendo il cartellino nella prossima sessione estiva del calciomercato.