Calciomercato Milan, triplo colpo dalla Francia | C’è un accordo!

La società rossonera studia tre rinforzi dalla Ligue 1 per il prossimo calciomercato estivo: arrivano nuove indiscrezioni.

Il Milan ha una corsia preferenziale con la Francia per il mercato e lo si è visto in alcune operazioni fatte e in altre che poi sono sfumate. La dirigenza è particolarmente attenta ai talenti che militano in Ligue 1, anche perché il capo-scout Geoffrey Moncada conosce bene quel campionato.

Il club rossonero ha già preso Rafael Leao, Pierre Kalulu, Mike Maignan e Yacine Adli in terra francese. Come riserve sono stati ingaggiati anche Ciprian Tatarusanu e Fodé Ballo-Touré, giunti rispettivamente da Lione e Monaco. Altri colpi sono in cantiere per la prossima finestra estiva del calciomercato.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando già ad alcune operazioni, in modo tale da portarsi avanti sul rafforzamento della squadra e anticipare anche la concorrenza.

Il Milan pensa a tre rinforzi dalla Ligue 1

Non è un segreto che il Milan abbia ottimi rapporti con il Lille e abbia messo nel mirino Sven Botman. C’è stato un incontro con gli agenti del difensore recentemente e la dirigenza vuole puntare su di lui per rinforzare la retroguardia.

Il centrale classe 2000 cresciuto nell’Ajax ha una valutazione di almeno 30 milioni di euro, quindi il Milan deve prepararsi a fare un grande investimento. Considerando che Alessio Romagnoli potrebbe partire e che le condizioni fisiche di Simon Kjaer andranno verificate, a Stefano Pioli servirebbe un titolare di valore che possa affiancare Fikayo Tomori.

Il giornalista francese Ignazio Genuardi su Twitter spiega che è stato raggiunto un accordo per un contratto di cinque anni con uno stipendio da 2,5 milioni netti annui (premi esclusi). Rimane da trovare l’intesa con il Lille, con Tottenham e Newcastle United che vengono confermate come concorrenti.

Un altro calciatore del LOSC che è nel mirino di Maldini e Massara è Renato Sanches. Genuardi scrive che continuano i colloqui con il suo entourage, dopo che ci sono stati già approcci nel mercato invernale. Il centrocampista portoghese è la prima scelta per sostituire Franck Kessie, che sembra ormai deciso a non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022.

Terzo gioiello del Lille che piace al Milan è l’attaccante Jonathan David. Dei tre è quello più complicato da prendere. Sul 22enne canadese ci sono anche Arsenal, Tottenham e West Ham. L’operazione non è affatto semplice, il club francese vuole guadagnare tanto dalla sua cessione.