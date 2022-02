Salernitana-Milan, probabile formazione rossonera | Doppia esclusione

Da Sky Sport arrivano notizie riguardanti le scelte di formazione di Pioli per Milan-Salernitana.

Dopo le due vittorie consecutive in campionato contro Inter e Sampdoria, con in mezzo il successo sulla Lazio in Coppa Italia, il Milan vuole proseguire la striscia vincente. Domani allo stadio Arechi c’è la Salernitana da affrontare e da battere.

La squadra di Stefano Pioli con una vittoria si confermerebbe sicuramente in testa alla classifica anche in questa giornata, in attesa poi di vedere i risultati di Inter-Sassuolo e Cagliari-Napoli. Essendoci di fronte il fanalino di coda della Serie A, i rossoneri non possono proprio fallire.

Non saranno della partita Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic e Matteo Gabbia. Dovrebbe essere assente anche Marko Lazetic, che in queste settimane sta effettuando un lavoro personalizzato per raggiungere uno stato di forma migliore rispetto a quello con cui si è presentato a Milanello a gennaio.

Le scelte di Pioli per Salernitana-Milan

Da Sky Sport sono arrivate indiscrezioni inerenti la probabile formazione rossonera in Milan-Salernitana. Per quanto concerne la difesa, non sembrano esserci dubbi. Davanti a Mike Maignan agiranno Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e Theo Hernandez. Quest’ultimo rientra da una squalifica per l’espulsione rimediata nel Derby, però ha ancora la diffida e deve stare attento.

A centrocampo dovrebbe essere riproposta la coppa composta da Ismael Bennacer e Sandro Tonali. Probabile esclusione per Franck Kessie, che non dovrebbe trovare spazio neppure da trequartista. Salvo sorprese, Brahim Diaz agirà nella sua posizione consueta da numero 10.

Per quanto concerne le fasce offensive, nessun dubbio sull’impiego di Rafael Leao a sinistra. A destra, invece, sembra che Junior Messias verrà nuovamente preferito ad Alexis Saelemaekers. Il belga ex Anderlecht rischia una nuova esclusione dallo schieramento iniziale. Il centravanti sarà ancora Olivier Giroud, a caccia del primo gol in trasferta.

SERIE A, SALERNITANA-MILAN: PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias (Saelemaekers), Brahim Diaz (Kessie), Rafael Leao; Giroud.