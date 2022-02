Bremer esalta ma è Botman il prescelto dal Milan

Le prestazioni di Bremer contro Vlahovic non sono passate inosservate. Il centrale brasiliano protagonista, anche sui social, messo a confronto al possibile colpo del Milan, Botman

Era il duello più atteso, e ancora una volta è stato vinto dal difensore. Dusan Vlahovic ha dovuto fare i conti, contro il Torino, per la seconda volta in poche settimane, sparendo letteralmente dal campo. La colpa, principale, è chiaramente di Bremer.

Il centrale brasiliano, come era successo contro la Fiorentina, è stato autore di una grandissima prestazione, neutralizzando l’attaccante serbo. Senza i gol dell’ex Viola, la Juventus non è così andata oltre il pareggio e rischia di vedere allontanare ancora di più il sogno Scudetto.

Le prestazioni di Bremer non sono chiaramente passate inosservate. Il centrale del Torino sarà stato monitorato anche dallo stesso Milan. I rossoneri sono tra le squadre interessate al calciatore ma al momento non c’è alcuna trattativa.

Come è ampiamente noto, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di puntare su Sven Botman, abbandonando la pista Bremer, nonostante il brasiliano continui ad essere un profilo più che apprezzato.

Per Bremer la concorrenza è davvero agguerrita. Urbano Cairo gongola in vista dell’estate: in Italia è l‘Inter ad essere in prima fila, anche perché il centrale sarebbe il calciatore ideale per lo schema di gioco di Simone Inzaghi.

Niente Juventus, invece, e ad escluderla è stato Vagnati: “Bremer alla Juve? Un giocatore che ha indossato la maglia granata e l’ha sudata con grandissima professionalità come lui, penso faccia scelte diverse. Questo lo posso dire senza ombra di dubbio”, parlava così a margine del match di ieri sera.

Ma la pista più calda è quella che lo porta all’estero, con il Bayern Monaco, pronto a far sul serio per acquistare Bremer. Non si può, inoltre, escludere la possibilità che vada in Inghilterra o in Spagna.

Confronto con Botman

Come è evidente la concorrenza per Bremer è davvero agguerrita, forse ancor di più di quella per Botman, che ha già detto sì al Milan. Questo potrebbe essere uno dei motivi che ha spinto il club rossonero a puntare più sull’olandese ma non solo.

L’età è un fattore a favore del classe 2000, che ha inoltre maturato un’esperienza internazionale maggiore rispetto a quella del collega del Torino. Altri elementi da non sottovalutare sono il fatto che Botman è un mancino, che gioca in una difesa a quattro e non a tre. L’olandese dunque si sposerebbe meglio con Tomori, oltre che con Maignan che conosce benissimo.

Sui social nel frattempo si discute in merito alla prestazione di Bremer e ben presto, le discussioni s Twitter, hanno visto come protagonisti il centrale del Toro e Botman

Bremer è un fenomeno. Lo pagheresti di meno ed è un fenomeno. 0 partite viste di botman eh — Mattia ❤️🖤 (@mattiakingpinto) February 19, 2022

Altra cosa da capire questa Bremer-mania che vi porta a schifare pure Botman, che ha pure meno anni ed esperienza di lui ed ha già vinto più di lui tra l'altro. Ha diversi vantaggi: è più giovane, ha già giocato in Champions (più avanti dei nostri come fase), ha vinto (mentalità) — Ryuzaki (@Maignangioia) February 19, 2022

Se al Milan ritengono necessario un altro tipo di profilo per la difesa a tal punto di investirci grosse cifre perché dovremmo biasimarli? Che Bremer sia forte credo lo sappia m anche loro. Complimenti a chi lo prenderà, ma colui che prenderemo noi non me lo farà rimpiangere. — Christian Marziano (@ciemme19) February 18, 2022

Parlo seriamente

Tomori Bremer sarebbe la coppia più forte della serie A e tra le migliori in Europa — Tomoriano (@TomoriEnjoyer) February 18, 2022