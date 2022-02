Salernitana-Milan, le scelte di Pioli: la decisione su Kessie

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere in campo contro la Salernitana. I rossoneri saranno impegnati stasera, alle ore 20.45, per un match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A

Stasera il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo contro la Salernitana. Un avversario diverso rispetto a quello affrontato nel girone di andata. Tanti cambi, un nuovo allenatore – Ad inizio settimana Walter Sabatini, che a gennaio ha rivoluzionato la squadra, con innesti importanti, come quelli di Fazio, Perotti e Verdi, ha esonerato Stefano Colantuono per affidarsi a Davide Nicola – che rappresentano delle incognite per i rossoneri.

E’ stato lo stesso Pioli, nella conferenza stampa di ieri, a sottolineare come il Milan abbia lavorato poco sull’avversario, che ancora non si conosce del tutto. Il Milan, però, è pronto. La squadra rossonera ha vissuto una settimana buona senza intoppi. Tonali e compagni, reduci dai successi contro Inter, Lazio e Sampdoria, hanno usufruito di due giorni di libertà prima di tornare ad allenarsi.

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora lavorato con la squadra, rimanendo in palestra per guarire dal problema al tendine d’Achille. Non ci sarà stasera ma la settimana che porterà ai match contro Udinese e Inter, darà sicuramente novità, con Ibra pronto a tornare a correre sul campo.

Il suo rientro si avvicina ma stasera toccherà ancora una volta a Olivier Giroud guidare l’attacco. Il francese sta bene e vuole tornare a segnare, dopo essere rimasto a secco contro la Sampdoria, sfatando il tabù trasferta. In realtà i primi gol fuori casa sono già arrivati. La doppietta contro l’Inter per le statistiche è in trasferta anche se a San Siro.

Doppio dubbio

Alle spalle di Giroud ci sarà chiaramente Rafael Leao, che si posizionerà, come di consueto sulla sinistra. Gli altri due elementi della trequarti dovrebbero essere Brahim Diaz e Junior Messias, che sono in ballottaggio e che hanno nuovamente sorpassato Kessie e Saelemaekers

Al momento rappresentano le uniche incertezze. Il resto della formazione appare delineata, con Mike Maignan tra i pali; difesa a quattro, con Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli e il rientrante Theo Hernandez. Il francese ha saltato il match contro la Sampdoria per squalifica e ora è pronto a dare il suo apporto sulla fascia. A centrocampo non si tocca Sandro Tonali, con Ismael Bennacer al suo fianco ma non si può escludere del tutto la carta Kessie

4-2-3-1: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz; Leao, Giroud