Marsiglia, inserimento su un obiettivo del Milan

Anche il Marsiglia è in corsa per il giocatore che Maldini e Massara hanno messo nel mirino per la prossima finestra estiva del calciomercato.

Il Milan si sta preparando alla probabile partenza di Alessio Romagnoli e Franck Kessie, entrambi in scadenza di contratto e lontani dal rinnovo. La società si sta già muovendo per sostituirli in caso di loro addio a parametro zero.

L’ex Roma percepisce uno stipendio molto elevato ed è disposto a ridurselo, però non c’è intesa tra i rossoneri e Mino Raiola. La dirigenza ha offerto un prolungamento con ingaggio da circa 2,8 milioni di euro netti annui (oggi ne percepisce 5,5) a cui aggiungere dei bonus. La richiesta è un po’ più alta e, stando alle indiscrezioni, sarebbe della Lazio la proposta migliore.

Romagnoli potrebbe scegliere la maglia biancoceleste, dato che a Roma sarebbe titolare. Per quanto concerne Kessie, il rinnovo è ancora più complicato perché la distanza economica è enorme. Il Milan parte da un’offerta di 5 milioni netti annui a salire con dei bonus, mentre l’agente George Atangana ne chiede almeno 8. Accordo lontanissimo.

Mercato Milan, “minaccia” Marsiglia per un centrocampista

Per sostituire Kessie la società di via Aldo Rossi sogna Renato Sanches, centrocampista più tecnico e meno incontrista dell’ex Atalanta. I rapporti con il Lille sono ottimi e l’operazione si potrebbe concludere per 20 milioni o poco più, tenendo conto della scadenza del contratto fissata per giugno 2023.

Un altro centrocampista di cui si sta parlando recentemente in chiave Milan è Jordan Veretout. Il francese sta disputando una stagione decisamente al di sotto delle aspettative e non sembra aver particolarmente legato con José Mourinho. C’è la concreta possibilità che lasci la Roma, che valuta circa 20 milioni il suo cartellino.

Ma non c’è solamente il Milan a monitorare la situazione di Veretout. Stando a quanto riportato in Francia da coeurmarseillais.fr, anche il Marsiglia sta prendendo in considerazione la possibilità di ingaggiare il giocatore classe 1993.

Il club della Costa Azzurra sicuramente perderà Boubacar Kamara a fine stagione, visto che il mediano francese non vuole rinnovare il contratto e partirà a parametro zero. C’è la necessità di rimpiazzarlo e il centrocampista della Roma è un profilo che piace molto alla dirigenza del Marsiglia.

Il Milan lo voleva già nell’estate 2019, ma la trattativa con la Fiorentina non andò a buon fine e il calciatore si trasferì nella capitale. Gli ultimi rumors di calciomercato non escludono un nuovo tentativo di Maldini e Massara. Attenzione pure al Tottenham di Antonio Conte.