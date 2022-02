Dalla Spagna – Il Milan chiude l’affare | Spesa da quasi 25 milioni

In Spagna danno quasi per fatto un colpo in entrata per il club rossonero: spunta anche la cifra dell’operazione.

I tifosi del Milan si aspettano alcuni investimenti nella prossima sessione di calciomercato e verranno accontentati. Se la qualificazione in Champions League sarà confermata, il club non mancherà di spendere per rinforzare la squadra.

Considerando che Alessio Romagnoli e Franck Kessie probabilmente se ne andranno alla scadenza del contratto (giugno 2022), la dirigenza è costretta già a pensare a dei sostituti. Da settimane circolano diversi nomi in vista della prossima finestra estiva del calciomercato.

Per la difesa quello più chiacchierato è Sven Botman, i cui agenti hanno incontrato la società rossonera a Casa Milan di recente. L’ex Ajax sarebbe un ottimo partner difensivo per Fikayo Tomori. Piace tanto anche Gleison Bremer del Torino, però l’olandese è il preferito di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Mercato Milan, fatta per il colpo a centrocampo?

Per quanto concerne il centrocampo, il Milan deve decidere se sostituire Kessie con un mediano dalle caratteristiche simili oppure se puntare su un giocatore diverso. Piaceva molto Boubacar Kamara, centrocampista difensivo in scadenza di contratto con il Marsiglia, però le sue richieste di ingaggio sono eccessive e hanno fatto desistere anche la Roma.

Un altro calciatore che è particolarmente gradito al Milan è Renato Sanches, più tecnico e con propensione maggiormente offensiva rispetto a Kessie. Già nel mercato di gennaio c’è stato un tentativo non andato a buon fine, perché il Lille ha preferito tenersi il portoghese fino a fine stagione.

Ma Renato Sanches sicuramente lascerà la sua attuale squadra in estate, dato che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e non intende rinnovarlo. Secondo quanto rivelato in Spagna da Todofichajes.com, il trasferimento dell’ex Bayern Monaco al Milan avverrà per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Il club rossonero avrebbe ormai le mani sul giocatore, che andrebbe a sostituire Kessie nella mediana di mister Pioli.