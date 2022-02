Classifica Serie A aggiornata dopo Cagliari-Napoli: il Milan resta primo

Si è conclusa la gara tra Cagliari e Napoli, uno dei due posticipi di questa lunghissima giornata di Serie A che si era aperta venerdì

Triplice fischio all’Unipol Domus di Cagliari, dove i padroni di casa hanno ospitato il Napoli di Luciano Spalletti. Si è trattato del primo posticipo del lunedì di Serie A, alle ore 21 saranno di scena Spezia e Bologna. In Sardegna finisce 1-1

Il pareggio contro la Salernitana poteva costare caro al Milan di Stefano Pioli. Il 2-2 all’Arechi somiglia più ad una sconfitta perché era un’occasione da sfruttare e invece i rossoneri non lo hanno fatto. A maggior ragione dopo i risultati maturati sugli altri campi del campionato italiano. La Juventus ha pareggiato contro il Torino, l’Inter ha perso in casa con il Sassuolo, la Fiorentina ha battuto l’Atalanta, anche Lazio e Roma, pur essendo abbastanza lontane, non ne hanno comunque approfittato.

Stasera è toccato al Napoli cercare di portarsi in vetta alla graduatoria proprio con il Milan. Gli azzurri hanno sfidato il Cagliari di Walter Mazzarri ed il risultato finale è stato di 1-1. Una gara molto combattuta e bella dal punto di vista agonistico. Nel primo tempo diverse emozioni, il Cagliari non ha avuto paura del Napoli e ci ha provato specialmente con Joao Pedro. L’italo brasiliano è sembrato molto nervoso, tanto da essere anche ammonito per proteste. La ripresa si apre con la rete di Gaston Pereiro, che dal limite dell’area trova impreparato Ospina.

Clamoroso il raddoppio che si mangia il Cagliari dopo la rete del vantaggio, una doppia occasione sciupata dagli uomini di Mazzarri. I rossoblu si divorano più volte il due a zero, Ospina si supera in un paio di occasioni dopo aver di fatto regalato la rete del momentaneo vantaggio ai sardi. E così nel finale prende forma la più grande legge non scritta del calcio: gol sbagliato, gol subito. Osimhen pareggia i conti all’ottantaseiesimo con un colpo di testa. E’ più il Cagliari a provarci nel finale, che va ad un passo dal 2-1 nel recupero. Il Milan ringrazia e si salva, rimanendo in vetta.

Questa dunque la situazione in graduatoria dopo la ventiseiesima giornata di campionato:

Milan 56 Inter 54* Napoli 54 Juventus 47 Atalanta 44* Lazio 43 Fiorentina 42* Roma 41 Hellas Verona 37 Torino 33* Sassuolo 33 Empoli 31 Bologna 28** Sampdoria 26 Spezia 26* Udinese 25** Cagliari 22 Venezia 22* Genoa 16 Salernitana 14**

*ogni asterisco=una partita in meno