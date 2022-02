Udinese, Cioffi “avvisa” il Milan: la sfida è lanciata

Cioffi in vista di Milan-Udinese è pronto a scommettere sulla sua squadra: avverte già il collega Pioli.

Il Milan si è messo alle spalle il deludente pareggio ottenuto contro la Salernitana in trasferta e ora è concentrato sulla prossima partita. Venerdì a San Siro arriva l’Udinese, che all’andata alla Dacia Arena era stata ad un passo dal vincere.

Fu una prodezza di Zlatan Ibrahimovic al 92′ a evitare la sconfitta della squadra di Stefano Pioli a Udine. Nella sfida di ritorno è vietato sbagliare, anche perché nell’ultima giornata c’è stato il passo falso dell’Inter che ha impedito il sorpasso dei nerazzurri e non bisogna abusare della “fortuna”.

Il Milan deve tornare a vincere. Di fronte al suo pubblico ha l’occasione per fare 3 punti fondamentali, in attesa di sfidare prima la stessa Inter in Coppa Italia e poi il Napoli nella trasferta di campionato.

Cioffi e il fattore fortuna in Milan-Udinese

L’Udinese nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato 1-1 contro la Lazio alla Dacia Arena, ma ha il rimpianto per la trasferta da Molina nel recupero. Potevano arrivare altri 2 punti preziosi per la corsa salvezza della squadra friulana.

L’allenatore Gabriele Cioffi dopo il match con la Lazio ha ammesso di essere soddisfatto nonostante la mancata vittoria e ha fatto una battuta in vista della sfida contro il Milan: “La soddisfazione supera il rammarico. Ci siamo lasciati alle spalle una prova disequilibrata e sono contento dei ragazzi, hanno dato un segnale positivo. Sulla traversa di Molina ero pronto a entrare in campo. La fortuna che ci è mancata con la Lazio la ritroveremo a Milano”.

Cioffi spera che la sua squadra abbia migliore sorte a San Siro, anche se è già felice della reazione che c’è stata contro i ragazzi di Maurizio Sarri. Ha fermato il Milan alla sua prima sulla panchina bianconera e sicuramente auspica di rifarlo. Pioli e i suoi calciatori sono avvisati, non possono sottovalutare l’impegno.