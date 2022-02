ESPN – Real, Barcellona e Juve contattano il Milan: ecco l’ultima idea!

I rossoneri potrebbero essere la quarta squadra protagonista del torneo organizzato in USA.

I club cominciano a pensare già all’estate, e non solo per quanto riguarda il mercato. La stagione è ancora molto lontana dalla conclusione ma intanto le società cominciano a fare dei programmi per il periodo che riguarda la pre-season.

Come ogni estate i top club si recano in USA per partecipare a dei tornei di alto livello per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, affrontando subito avversari di primissima categoria e testando la propria condizione atletica. Juventus, Real Madrid e Barcellona si recano ormai tutti gli anni oltreoceano e sono infatti già all’opera per programmare delle amichevoli di prestigio in America.

I tre club, che in fondo non hanno abbandonato l’idea della SuperLega, e nel frattempo stanno cercando un modo per massimizzare i profitti, in modo da compensare le perdite degli ultimi due anni. Le due società spagnole e i bianconeri continuano a fare pressione su questo tema, rilasciando spesso dichiarazioni congiunte sulla necessità di tale soluzione.

Come riportato da ESPN, le tre società hanno pertanto contattato proprio il Milan per proporre al club di partecipare come quarta squadra in quello che verrebbe presentato come un torneo precampionato. Non è ancora stato deciso dove si giocherà precisamente questa competizione, ma dalle prima notizie è probabile che si svolga nella costa occidentale, dove ci sono diverse città disposte a ospitare una serie di partite così prestigiose.