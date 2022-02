Milan, si pensa al clamoroso ritorno | Colpo dalla Serie A!

I rossoneri starebbero valutando di riportare a Milano l’attaccante, protagonista di una stagione ad altissimi livelli.

In questa stagione di Serie A sono davvero tante le sorprese e i calciatori che fino ad ora hanno stupito per numeri e rendimento. Giovani talenti e giocatori rigenerati che hanno reso decisamente oltre ogni aspettativa.

Il Milan tende spesso a muoversi all’estero per il mercato in entrata, soprattutto in Premier League e in Ligue 1, ma può ovviamente tenere d’occhio ogni situazione del nostro campionato, soprattutto se in estate si potesse trasformare in un’occasione interessante. I rossoneri sono alla ricerca di giocatori importanti in quasi tutti i ruoli e sicuramente Maldini ha in mente di regalare a Stefan Pioli un giocatore offensivo che si in grado di svariare in tutti i ruoli dell’attacco.

Un profilo perfetto in questo caso è proprio quello di un ex rossonero. Parliamo di Gerard Deulofeu dell’Udinese, che sta facendo tanto bene quest’anno e che al Diavolo ha già giocato per sei mesi nella stagione 2016/17, lasciando tra l’altro un ottimo ricordo a Milano. Dopo essersi alternato tra la squadra bianconera e il Watford per diversi anni, adesso ha trovato l’ambiente ideale e sta stupendo la serie A. 7 reti e 2 assist in 21 presenze fino a questo momento per lui, che nel week end ha punito anche la Lazio di Sarri.

Leggi anche:

Le big della Serie A su Deulofeu: ci sono anche i rossoneri

Lo spagnolo sta facendo cose eccezionali insieme al compagno di reparto Beto, con il quale forma una delle coppie di attacco più prolifiche. Come riporta Matteo Moretto sul proprio account Twitter, il fantasista ex Barca è in un’annata di grazia e con i friulani è tornato al suo livello di un tempo.

L’esperto di mercato e di calcio spagnolo ha spiegato che il giocatore è nei radar di diversi club italiani adesso e tra questi ci sono anche i rossoneri. Ad essere interessati al classe ‘9d ci sono però anche Napoli, Roma e Fiorentina. Deulofeu ha un contratto che scade nel 2024 e il suo valore si aggira tra i 15 e i 20 milioni. Una cifra discreta ma decisamente abbordabile per le casse della società di via Aldo Rossi.