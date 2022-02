Capello: “Milan poco determinato. Leao ha qualità migliori di Henry, ma…”

L’ex allenatore, oggi opinionista sportivo, ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni sul Milan dopo un evento benefico a Limbiate

Fabio Capello crede che al Milan manchi qualcosa per poter puntare allo Scudetto. Ma non ha parlato solo di questo dopo il triangolare benefico svoltosi a Limbiate, in Brianza, in cui lui ha preso parte in qualità di ospite speciale. In questo torneo si è ricordato Luca Attanasio.

Attanasio era un ambasciatore, scomparso tragicamente lo scorso anno nella Repubblica Democratica del Congo. Il triangolare è stato svolto in suo onore e come ospite speciale c’era Fabio Capello. L’ex allenatore di Milan, Roma, Juventus e molte altre squadre, ha parlato della squadra rossonera di Stefano Pioli, sia in generale che nello specifico di un paio di giocatori. Ha spiegato cosa manca, secondo lui, ai ragazzi per poter puntare a qualcosa di importante.

Il Milan è primo in classifica al momento, con un vantaggio su Napoli e Inter di due punti. Quest’ultima, però, ha una partita da recuperare in casa del Bologna. Nell’ultimo turno di campionato, Leao e company sono stati fermati in casa della Salernitana riuscendo a trovare solo un pareggio. Per fortuna, nessuna delle altre ne ha saputo approfittare. Milan che è ancora in lotta pure per la Coppa Italia, in semifinale affronterà proprio l’Inter in gare di andata e ritorno.

Capello: “Come si fa a mettere in discussione Ibra? E su Leao…”

Al termine dell’evento benefico, Fabio Capello è stato intervistato ed ha parlato del Milan. Queste le sue parole: “Il Milan sta facendo molto bene in questa stagione, tutti ci divertiamo a guardarlo, ma sembra che alla squadra manchi determinazione nei momenti importanti. Questo fattore è determinante se si vuol vincere lo Scudetto“.

Dunque secondo Capello è la determinazione il fattore mancante al Milan. In effetti, nei momenti decisivi la squadra di Pioli sembra non riuscire ad esprimersi al meglio, e spesso si adagia sugli allori. Poi Capello ha parlato anche di Ibrahimovic e Rafael Leao: “Come si fa a mettere in discussione un calciatore come Ibrahimovic? Ci vuole coraggio… La gente dimentica sempre troppo in fretta. Leao? Ci sta assolutamente il paragone con Henry. Anzi, secondo me in alcuni aspetti qualitativi è anche meglio di Thierry. Rafa è giovane, ora deve solo pensare a migliorare. Dal mio punto di vista può crescere almeno di un altro 30%“.